Wratislavia Center czeka na najemców handlowych i gastronomicznych

Firma doradcza Savills została wybrana na agenta wyłącznego ds. wynajmu powierzchni biurowej i handlowej w budynku Wratislavia Center, zarządzanego przez austriacki fundusz FLE GmbH.

Wratislavia Center to wielofunkcyjny kompleks zlokalizowany przy ul. Świętego Mikołaja 72. Oprócz czekającej na ponowne otwarcie części hotelowej, nieruchomość oferuje około 6 000 m kw. powierzchni biurowej, lokale handlowe na parterze oraz centrum konferencyjne.

– Aktualnie we Wratislavia Center do wynajęcia dostępne są powierzchnie na parterze przeznaczone pod lokale handlowo-usługowe i gastronomiczne. Już pod koniec roku dostępna będzie również wolna powierzchnia biurowa z elastycznymi okresami najmu, w modułach od 300 do nawet 6000 m kw. – mówi Bartosz Plewa, konsultant z wrocławskiego oddziału Savills.