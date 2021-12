Wrocławska spółdzielnia Społem otworzyła delikatesy

Dotychczas spółdzielnia prowadziła sprzedaż w Domu Handlowym „Feniks", będącym jedną z najstarszych placówek handlowych tego rodzaju we Wrocławiu .Dodatkowo prowadzi ogólnopolską sprzedaż internetową za pośrednictwem platformy espolem.pl.

Sklep przy osiedlu

Analizując atrakcyjność różnych lokalizacji na terenie Wrocławia, zarząd zdecydował o wyborze lokalu przy ul. Prądzyńskiego, między innymi z uwagi na brak w bliskim otoczeniu konkurencyjnego sklepu. Dodatkowym atutem lokalizacji jest sąsiedztwo nowo powstającego osiedla.

Spółdzielnia we własnym zakresie zaadaptowała lokal do potrzeb delikatesów. Nowy sklep ma powierzchnię sprzedaży 121 mkw. Zadbano o to, aby w przestrzeni Delikatesów znalazły się wszystkie grupy asortymentu artykułów spożywczych, a także kosmetyki i chemia gospodarcza, karmy dla zwierząt, prasa, Totalizator Sportowy i bilety Urban Card.

Na sklepowych półkach nie zabraknie świeżego pieczywa z lokalnych piekarni, wyrobów garmażeryjnych, wędlin, serów, warzyw i owoców, a także produktów ekologicznych i wegańskich.