Wrzesień w handlu: Sieci tną etaty, kolejne Kauflandy zastąpią Tesco, zmiana warty w SPAR

Co działo się w handlu we wrześniu? fot. shutterstock

Czy to efekt Covid-19 czy też nieskutecznych strategii - po latach rynku pracownika sieci szykują się spore zwolnienia. Czy będą forpocztą większych zmian na handlowej mapie Polski? Podsumowujemy wrzesień w branży.

Zwolnienia w sieciach handlowych

Kolejne zwolnienia grupowe w Tesco Polska, wkrótce pracę może stracić 899 osób. Zagrożeni są pracownicy obsługujący zamykaną z końcem października platformę e-commerce, zatrudnieni w biurze głównym oraz w sześciu likwidowanych sklepach.

O ile sytuacja w Tesco nie zaskauje, o tyle wieści z Carrefoura już tak. Polski oddział sieci na początku miesiąca poinformował o planowanych zwolnieniach. Z oficjalnych wypowiedzi firmy wynika, że chodzi o około 3 proc. zatrudnionych, czyli mniej więcej 400 osób (managerów średniego szczebla). Jednak z lokalnych urzędów pracy dochodzą informacje, które mogą sugerować znacznie poważniejsze cięcia. W samym tylko Szczecinie sieć chce się pozbyć ponad 280 pracowników, a prawdziwa rewolucja czeka pracowników Carrefour na Mazowszu. Detalista powiadomił Wojewódzki Urząd Pracy o chęci wręczenia wypowiedzeń aż 4035 osobom. Zgodnie z prawem do procedury zwolnień grupowych pracodawca musi zgłosić wszystkie osoby, którym zamierza wypowiedzieć m.in. warunki pracy, w tym wynagrodzenie. Ich nieprzyjęcie przez pracownika skutkuje bowiem wypowiedzeniem umowy, czyli zwolnieniem pracownika.

Przeczytaj także: Sześciu praktykantów będzie kontynuować pracę w sieci Kaufland

Zwolnienia planuje także Eurocash. Tu pracę może stracić 1000 osób.

Kaufland bierze kolejne lokalizacje po Tesco

Pod koniec sierpnia prezes UOKIK wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez Kaufland Polska Markety części mienia Parku Rozwoju III – Projektu Echo 112 sp. z o.o. sp. k. Sieć Kaufland zawiesi zatem swój szyld w Poznaniu przy ulicy Opieńskiego 1.

16 września sieć Kaufland zwróciła się z kolei do UOKIK-u z wnioskiem w sprawie przejęcia części mienia spółki Pearl Jewel z Warszawy. Może to być 10. sklep, który zmieni szyld z Tesco na Kaufland.

Zmiana warty w SPAR

Wasz Sklep SPAR podał, że10 września do zespołu zarządzającego sieci dołączył Tomasz Waligórski, który obejmie stanowisko dyrektora handlowego (CCO-Chief Commercial Officer). Będzie on odpowiedzialny za takie obszary jak: zakupy i jakość, marka własna SPAR, marketing, zarządzanie asortymentem i cenami oraz e-commerce. Zostanie on również powołany na członka zarządu.