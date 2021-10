WSA potwierdza: Dania gotowe na wynos z 5-proc. stawką VAT

W postępowaniach sądowo-administracyjnych toczących się przy udziale Rzecznika MŚP, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w całości decyzje Organów II instancji oraz poprzedzające je decyzje Organów I instancji.

W ustnych motywach uzasadnień, WSA w Warszawie wskazał, że w całości podziela pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażony w wyroku z dnia 30 lipca 2021 r. w zakresie opodatkowania 5 % stawką VAT sprzedaży produktów w systemie sprzedaży „food court” oraz „wewnątrz punktów sprzedaży” – na wynos oraz w zakresie sprzedaży w systemie „drive in” oraz „walk through”- gdyż jest on zgodny z zaleceniami zawartymi przez TSUE w wyroku w sprawie o sygn. akt C-703/19 z dnia 22 kwietnia 2021r.

Również w ślad za stanowiskiem NSA wskazanym w powołanym wyroku, WSA w Warszawie uznał, iż w toku prowadzonych postępowań doszło do naruszenia przez organy podatkowe zasady zaufania wynikającej z art. 121 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. W ocenie WSA w Warszawie przedsiębiorcy z branży gastronomicznej opodatkowując sprzedaż produktów żywnościowych 5 % stawką podatku VAT działali w uzasadnionym przekonaniu, że jest ona stawką właściwą. Świadczy o tym m. in. fakt istnienia w obiegu prawnym wielu interpretacji indywidualnych potwierdzających, że do dostaw towarów na miejscu oraz na wynos znajdowała zastosowanie stawka 5%. Zdaniem Sądu w czasie do wydania przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej, a więc do czerwca 2016 r. istniała utrwalona linia interpretacyjna organów podatkowych potwierdzająca prawidłowość stosowania powyższej stawki podatku VAT. W ocenie WSA w Warszawie zatem organy podatkowe naruszyły zasadę zaufania w związku z czym nie mogą żądać od podatników zwrotu podatku VAT również w zakresie dostaw produktów, z których to klient końcowy zdecydował się skorzystać na miejscu.