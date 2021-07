Wskaźnik nastrojów małych i średnich firm najwyższy od dwóch lat

Barometr EFL rośnie trzeci kwartał z rzędu, co wskazuje na wyraźną i stabilną poprawę nastrojów wśród przedstawicieli sektora MŚP. W III kwartale br. główny indeks wyniósł 53,5 pkt., o 0,7 pkt. więcej niż kwartał wcześniej. Wyższy wynik został odnotowany ponad 2 lata temu – w II kwartale 2019 roku (54,5 pkt.).

Najnowszy pomiar Barometru EFL wskazuje na mocne odbicie sprzedaży.

Zarówno firmy mikro, małe oraz średnie uzyskały zbliżony wskaźnik oscylujący w okolicach 53 pkt.

Niemal połowa przedstawicieli sektora MŚP (47 proc.) prognozuje większe zamówienia w kolejnych miesiącach.

Poziom Barometru najwyższy od 2 lat

W III kwartale br. główny indeks wyniósł 53,5 pkt., o 0,7 pkt. więcej niż kwartał wcześniej. Wyższy wynik został odnotowany ponad 2 lata temu – w II kwartale 2019 roku (54,5 pkt.).

W porównaniu do poprzedniego kwartału, ponad dwa razy więcej przedsiębiorców z sektora MŚP prognozuje większą sprzedaż w najbliższych miesiącach (47 proc. vs. 21 proc.). Eksperci EFL podkreślają, że więcej zamówień to lepsza płynność finansowa, na którą liczy 42 proc. firm.

- W pomiarach przedpandemicznych można było doszukiwać się trendów, podobnych zmian w analogicznych okresach kolejnych lat. Kryzys wywołany koronawirusem to wszystko zaburzył. I tak, w „normalnym czasie” pomiędzy II a III kwartałem nastroje mikro, małych i średnich przedsiębiorców pogarszały się, podczas gdy w najnowszym Barometrze mamy do czynienia z sytuacją odwrotną. Taki obrót spraw nas bardzo cieszy, tym bardziej, że słupki wynikowe rosną już trzeci kwartał z rzędu, a drugi raz został przekroczony próg ograniczonego rozwoju. W szczególności, najnowszy pomiar wskazuje na mocne odbicie sprzedaży. Zarówno firmy jak i klienci indywidualni po długim okresie lockdownu i najtrudniejszych miesiącach pandemii otworzyli szerzej swoje portfele i ruszyli na zakupy. W wielu segmentach, mikro, małe i średnie firmy często nie nadążają z odpowiedzią na ten popyt – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Wielkość bez znaczenia

Jeszcze nigdy dotąd wskaźnik dla przedsiębiorstw nie był tak zbliżony do siebie niezależnie od wielkości firmy. Zarówno firmy mikro, małe oraz średnie uzyskały zbliżony wskaźnik oscylujący w okolicach 53 pkt. W przypadku mikroprzedsiębiorstw można mówić o widocznym wzroście nastrojów (z 45,9 proc. w II kwartale br. do 53,1 proc. w III kwartale br.), zaś w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw o nieznacznym spadku o ok. 1 punkt procentowy kwartał do kwartału.