Wspólna akcja Hebe i marki Gliss

Ambasadorką marki Gliss jest Małgorzata Rozenek-Majdan, fot. mat. pras.

29 lipca w drogeriach Hebe wystartował plebiscyt „Rób to, co kochasz”, organizowany przez markę kosmetyczną Gliss, należącą do firmy Henkel, oraz Fundację Sukcesu Pisanego Szminką. Ma on na celu wyróżnienie kobiet, które angażują się społecznie, działają w biznesie lub wyróżniają się ciekawą pasją. Ambasadorką marki Gliss oraz samego plebiscytu jest Małgorzata Rozenek-Majdan.

Pierwszy etap plebiscytu odbywa się w dniach 29 lipca – 25 sierpnia 2021 r. Aby wziąć w nim udział wystarczy kupić dowolny produkt Gliss w drogerii Hebe i zachować dowód zakupu. Następnie należy wybrać 1 z 3 kategorii (pomoc innym, biznes lub pasje) oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.glissrobtocokochasz.pl motywując swoje zgłoszenie. 300 pierwszych pań, które zdecydują się wziąć udział w plebiscycie, otrzyma zestawy produktów Gliss o wartości 100 zł.

W drugim etapie plebiscytu odbędzie się głosowanie internetowe, w którym będzie można wziąć udział między 26 sierpnia a 21 września 2021. Internauci będą mogli zapoznać się ze zgłoszonymi kandydatkami oraz raz dziennie zagłosować na tę, która, według nich, zasługuje na wyróżnienie. Zwyciężczynie w każdej z trzech kategorii otrzymają nagrody w wysokości

5 000 zł. Każda osoba, która odda głos w ramach II etapu plebiscytu, otrzyma 10 proc. rabat na produkty Gliss zakupione w sieci drogerii Hebe za minimum 20 zł.