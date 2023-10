Wspólna eko inicjatywa Kaufland i Fundacji Nasza Ziemia

Tegoroczna edycja Akcji Sprzątania świata, w której udział wzięło 27 wolontariuszy Kaufland, odbyła się 23 września na wrocławskiej Wyspie Opatowickiej. Wszystkim zaangażowanym pracownikom sieci, a także członkom ich rodzin oraz znajomym przyświecał jeden wspólny cel – posprzątanie terenów położonych nad brzegiem Odry z pozostawionych odpadów oraz ich właściwa segregacja. Inicjatywa zakończyła się sukcesem, ponieważ w zaledwie trzy godziny zebrano łącznie blisko ćwierć tony odpadów. Po zakończeniu pracy na wszystkich uczestników czekał poczęstunek, certyfikaty oraz nagrody w postaci voucherów do kina.

- Hasło tegorocznej edycji akcji: „Sprzątanie świata łączy ludzi” idealnie nawiązuje do myśli przewodniej, która przyświeca strategii zrównoważonego rozwoju sieci Kaufland: „Zróbmy to razem”. W działaniach na rzecz środowiska konsekwentnie łączymy siły z pracownikami, klientami, dostawcami i organizacjami pożytku publicznego, w tym z Fundacją Nasza Ziemia, aby zasięg pozytywnych zmian był jeszcze większy. W Akcji Sprzątania świata mieliśmy przyjemność wziąć udział już po raz czwarty. Jesteśmy bardzo dumni z członków naszego zespołu – wolontariuszy, którzy z niesłabnącym zapałem angażują się w ekologiczne inicjatywy i motywują do działania swoich najbliższych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, a także Fundacji Nasza Ziemia, która już od 30 lat pielęgnuje tę szlachetną ideę – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.