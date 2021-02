Wspólna kampania Ikei i Decathlonu

Fot. za wirtualnemedia.pl

Na czas trwającego lockdownu Decathlon i IKEA razem zachęcają do aktywności fizycznej w dom - podają wirtualnemedia.pl.

Kampania zaczęła się w ubiegłym tygodniu od billboardów na warszawskim Targówku, w pobliżu sąsiadujących ze sobą sklepów Decathlon i IKEA. Marki rozpoczęły na nich bezpośredni dialog, motywując się nawzajem (a także swoich klientów) do podjęcia sportowej aktywności we własnych czterech ścianach i do odpowiedniego zadbania o przechowywanie sprzętów do tego potrzebnych.

Wspólną kampanię obu marek prowadzą agencje Przestrzeń - wiodąca agencja reklamowa marki Decathlon, oraz agencja VMLY&R - wiodąca agencja reklamowa IKEA Polska.

