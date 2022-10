Wszystkich Świętych 2022. Jakie ceny zniczy i promocje last minute w marketach?

Sieci handlowe kuszą promocjami na znicze

W reakcji na falę inflacji, która dotknęła cały kraj, giganci detaliczni – Biedronka, Auchan, Carrefour czy Lidl – tną ceny i kuszą promocjami. Wyjątkowo atrakcyjną ofertę przygotowała Biedronka: w dniach 27–29 października, od czwartku do soboty, obowiązuje promocja 5+2 gratis na wszystkie znicze. Przy zakupie siedmiu sztuk na jednym paragonie klienci posiadający kartę Moja Biedronka lub aplikację Biedronka otrzymują rabat o wartości dwóch tańszych produktów. Co więcej, przygotowując się na sprzedażowy boom, Biedronka do 31.10 wydłużyła godziny otwarcia sklepów. Ponad 1800 z nich zaprasza klientów do godziny 23 lub dłużej. Sieć zastrzegła, że produkty będą dostępne jedynie do wyczerpania zapasów, a w rezultacie w sklepach już tworzą się kolejki.

Promocją na większych zakupach kusi także Lidl – przy zakupie sześciu zniczy za szklane z wkładem parafinowym zapłacimy o 37 proc. taniej, a za wybrane nawet do 87 proc. taniej. Przy zakupie trzech sztuk znicz szklany z czasem palenia 50 to koszt 9,99 zł, a zakup sześciu sztuk z czasem palenia 30 godz. pozwala zaoszczędzić jeszcze więcej, bo kosztuje 4,99 zł. Promocją objęte są także różnej wielkości i trwałości wkłady do zniczy. Za wkład parafinowy o czasie palenia 70 godz. zapłacimy tylko 2,74 zł. Również i w tym przypadku oferta obwarowana jest warunkiem posiadania aplikacji Lidl, a także zakupem dwóch wielopaków. Klienci ustawiają się tłumnie w kolejkach po świeże chryzantemy: od czwartku do poniedziałku 31 października sklepy Lidl oferują bowiem świeże polskie chryzantemy w promocji 4 w cenie 2. Ceny? Mniejsza doniczka do wydatek rzędu 7,99 zł, wielokwiatowa – 10,49 zł, a bujna trójkolorowa – 11,49 zł.

Do walki o klientów dołączył także Carrefour. Najtańszy mały znicz szklany kosztuje tylko 2,79 zł, większy – 6,99 zł, a wkłady do zniczy kupimy w promocji 3+1 za 1 zł. Ceny wkładu parafinowego z czasem palenia do 50 godz. to z kolei 4.99 zł, a 192 h –16.99 zł.

Ofertę produktów na groby bliskich proponuje także Auchan, z ponad 100 rodzajami zniczy i wkładów olejowych, parafinowych lub parafinowo-olejowych. Polacy zmuszeni zacisnąć portfele z pewnością znajdą tu coś dla siebie – ceny zaczynają się już od 2,28 zł. Nie tylko znicze ubarwiają wieloma barwami i wzorami sklepowe półki, lecz także chryzantemy, róże, gerbery i inne rośliny dekoracyjne.

Aby oszczędzić, warto się udać także do Polomarketu – mały znicz to wydatek rzędu 2,69 zł – czy do Kauflandu – znicz szklany ozdobny o czasie 28 godz. palenia kupimy o 30 proc. taniej (8.99 zł z 12.99 zł), a 250-gramowy, o czasie palenia 70 godzin – taniej o 20 proc (19.99 zł z 24.99 zł).

– Nie jest niczym nowym, że ceny zniczy i innych artykułów nagrobnych tańsze są w dyskontach i supermarketach są niż na straganach przy cmentarzu. Mimo to nie da się ukryć, że ceny w stosunku do roku poprzedniego poszły w górę już na poziomie magazynów. Kolejnym sposobem na uniknięcie wyższych cen jest szukanie artykułów na Wszystkich Świętach u detalistów online. Jako że kompozycje ze sztucznych kwiatów kosztują krocie, branża e-commerce odnotowała wzrost zainteresowania produktami sprowadzanymi z zagranicy, np. z Chin – komentuje Tomasz Cincio, prezes Droplo, globalnej platformy B2B dla sprzedawców online i hurtowni oraz producentów.

Ceny zniczy: Jest drożej niż rok temu

Sprzedawcy i konsumenci spodziewali się podwyżek. Badacze z UCE Research i Hiper-Com Poland w raporcie przekazanym PAP ostrzegali, że tuż przed Świętem Zmarłych konsumenci odczują wzrost cen o ok. 25 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Największy skok odnotowano w supermarketach – o 38,2 proc, w hipermarketach – 33 proc. oraz w dyskontach – o 19,8 proc. Jak wykazali badacze, jedynie w sklepach typu cash and carry odnotowano spadek ceny – o 4,8 proc.

– Podwyżki wynikają z wzrostu cen i dostępności surowców i wydłużonych łańcuchów dostaw. Zauważmy, że znaczna część parafiny wykorzystywanej w produkcji w Polsce pochodzi z zagranicznych rynków, tymczasem polscy producenci zmagają się z jej niedoborem i ogromnym wzrostem cen. Dodatkowo ponad dwukrotnie wzrosły ceny szkła, co związane jest głównie z wysokich cen energii, a także malejącą ilością dostępnych surowców do produkcji szkła, np. sody kalcynowanej. Jest to niepokojące, jako że Polska to największy w Europie wytwórca zniczy o wartości ok. 1 mld zł rocznie – zauważa Tomasz Cincio.

Ceny zniczy: Podwyżki mniejsze od oczekiwanych

Wytwórcy twierdzą, że podwyżki cen zniczy są i tak mniejsze od oczekiwanych, ponieważ firmy przy ich produkcji częściowo korzystały z zapasów. Tymczasem w 2023 r., jeśli inflacja się utrzyma, będą zmuszeni do zakupu szkła i parafiny po aktualnych cenach rynkowych i wówczas koszty pójdą w górę.

Czy istnieje rozwiązanie? Według ekspertów remedium na kryzys celowy w branży jest sięganie po szkło z recyklingu. Proponują także zmniejszenie wagi szklanych opakowań o co najmniej jedną trzecią. Zanim jednak te lub inne rozwiązania zostaną wdrożone, ceny będą wzrastać.