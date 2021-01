Wszystkie lokale Costa Coffee w programie To Good To Go

Po niemal roku od rozpoczęcia współpracy Costa Coffee włącza wszystkie lokale do programu To Good To Go.

. Paczki-niespodzianki z niesprzedaną danego dnia żywnością dostępne są już w aplikacji w całej Polsce. Do tej pory użytkownicy Too Good To Go wspólnie z Costa Coffee uratowali przed zmarnowaniem ponad 15 tysięcy posiłków.

- Cieszymy się z rozszerzenia naszej współpracy, bo od teraz użytkownicy aplikacji mogą ratować paczki niespodzianki w lokalach Costa Coffee na terenie całego kraju. Dla mieszkańców niektórych miejsc w Polsce, to będzie pierwsza taka możliwość. - mówi Wojciech Skoczylas, retail director Costa Poland & Latvia.