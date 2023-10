Wyborowa Pernod Ricard zostaje w Lumen

Na polskim rynku Wyborowa Pernod Ricard odpowiada za sprzedaż i marketing marek dostępnych w ramach Grupy Pernod Ricard oraz za produkcję i rozwój marek polskich wódek na arenie międzynarodowej. Firma ma swoją siedzibę w Warszawie, zakłady produkcyjne w Poznaniu i Zielonej Górze, w maju otworzyła również centrum dystrybucyjne w Zielonej Górze. W Warszawie biuro spółki od 2016 roku zajmuje całe 11. piętro budynku Lumen przy ul. Złotej. Firma podjęła decyzję o pozostaniu w nim na kolejne lata. Wyborowa S.A. jest jednym z głównych najemców kompleksu Skylight & Lumen.

Wyborowa Pernod Ricard zostaje w biurowcu Lumen

Częścią umowy o przedłużeniu najmu ponad 3 100 mkw. jest również przebudowa powierzchni biurowej, którą nadzorować będą eksperci z działu Workplaces w Globalworth.

„Fakt, że firma Wyborowa Pernod Ricard zdecydowała się pozostać w Lumen na kolejne lata, to najlepsze potwierdzenie sukcesu naszego budynku oraz wyraz zaufania ze strony najemcy. By podkreślić konkurencyjność na stołecznym rynku, konskewentnie inwestujemy w swoje nieruchomości i usprawniamy systemy w taki sposób, aby odpowiadały obecnym standardom i zapewniały najwyższy komfort dla ich użytkowników, dlatego też przedłużeniu umowy będzie towarzyszył remont powierzchni biurowej dostosowany do potrzeb klienta. Realizujemy metamorfozę lobby w Lumen oraz wdrażamy aplikację Globalworth, która zapewnia m.in. bezdotykowe poruszanie się po budynku oraz ułatwia jego użytkownikom organizację pracy w biurze m.in. poprzez rezerwację miejsca parkingowego, biurka czy sali konferencyjnej. Jestem przekonana, że wspomniane zmiany i udogodnienia przypadną do gustu wszystkim najemcom i spowodują, że pracownicy chętniej będą wracali do biura, które łączy w sobie również zalety doskonałej lokalizacji w centrum miasta” – mówi Anna Korwin-Kulesza, Asset Management & Leasing Director, Globalworth Poland.

W transakcji najemcę reprezentowała firma doradcza JLL.

„Projekt nowej przestrzeni biurowej będzie wymagał od nas dogłębnej analizy zarówno wymagań, jak i potrzeb pracowników. W ostatnich latach standardy pracy zmieniły się diametralnie, dlatego urządzając biuro, ważne jest, aby dostosować je do hybrydowego schematu pracy. Tego również będzie wymagała nowa aranżacja przestrzeni dla Wyborowa Pernod Ricard. W takim przypadku zdecydowanie kluczowe jest zaangażowanie pracowników, wysłuchanie ich spostrzeżeń, ponieważ to dla nich będzie nowa przestrzeń. Dodatkowo szczególną uwagę należy nadać założeniom dotyczącym ESG, które są kluczowe dla coraz większej liczby najemców – mówi Jakub Zieliński, Head of Workplace Strategy & Change Management w JLL.