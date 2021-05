Wybrano nowego CEO w Danone. To dyrektor Barry Callebaut

Antoine de Saint-Affrique, fot. za barry-callebaut.com

W poszukiwaniu nowego dyrektora generalnego, gigant mleczarski Danone, zwrócił się do Antoine'a de Saint-Affrique, który obecnie pracuje w Barry Callebaut.

W poniedziałek wieczorem zarząd Danone, pod przewodnictwem Gillesa Schneppa, wyznaczył Francuza Antoine de Saint-Affrique na nowego dyrektora generalnego.

Dyrektor firmy Barry Callebaut ogłosił 22 kwietnia, że ​​pod koniec sierpnia ustąpi ze stanowiska. Wywołało to spekulacje, że będzie on kandydatem do objęcia sterów w firmie Danone.

De Saint-Affrique ma zastąpić zwolnionego w marcu Emmanuela Fabera.

Faber został zwolniony pod naciskiem akcjonariuszy, którzy ostro skrytykowali jego politykę. Obwiniano go w szczególności za to, że wyniki finansowe firmy pozostają daleko w tyle za takimi konkurentami jak Nestlé i Unilever.

57-letni de Saint-Affrique ma duże doświadczenie w branży spożywczej. Przez ponad dwadzieścia lat pracował w Unilever na różnych stanowiskach kierowniczych.