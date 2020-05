Wybuch pandemii spotęgował przepływ gotówki

Gotówka to bezpieczny środek płatności, fot. Shutterstock

Mimo coraz szerszej gamy dostępnych form płatności, to wciąż gotówka jest najchętniej wybieranym przez Polaków środkiem płatniczym. Wybuch pandemii COVID-19 spotęgował przepływ banknotów, o czym świadczyć 7-krotny wzrost średnich wypłat gotówki w marcu tego roku.

Choć obrót detaliczny a marcu spadł o 7,1 proc. w skali roku, to na polskim rynku obieg gotówki jest niezachwiany. Narodowy Bank Polski poinformował, że w połowie marca średnia ilość wypłat gotówki wzrosła 7-krotnie, co w efekcie przyniosło obieg wynoszący ponad 269 mld zł. Stanowi to 13 proc. wzrost w skali miesiąca, w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Marzec, to także miesiąc z rekordowym przyrostem gotówki w obiegu, jak informuje NBP - o ponad 26 mld PLN. To wzrost o ponad 21 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem i jest wynikiem częstszych niż zazwyczaj wypłat pieniędzy z bankomatów w pierwszych dniach marca.



W Polsce gotówka także przechodzi kwarantannę. To działania mające na celu zwiększyć bezpieczeństwo zwolenników tradycyjnej formy płatności. Pieniądze, które trafiają do Narodowego Banku Polskiego przechodzą wydłużony czas spoczynku w bankowych skarbcach przed ich ponownym trafieniem do obiegu. Takie działanie ma na celu zminimalizowanie ewentualnego ryzyka przenoszenia wirusów poprzez banknoty.