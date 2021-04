Wydajność i technologia - na tym opiera się Biedronka w 2021 roku

Biedronka wypracowała zysk netto za 2020 r. w kwocie 2.443.205.846 zł.

Sieć Biedronka wypracowała w 2020 roku zysk netto w wysokości 2.443.205.846 zł oraz zwiększyła udział w rynku o 1,6 punktu procentowego w skali roku. Spółka skupia na wydajności i zapowiada, że technologia będzie odgrywać ważną rolę w formułowaniu jej planów.

Pomimo skutków pandemii i restrykcyjnych środków bezpieczeństwa nałożonych na handel

żywnością w Polsce, które spowodowały spowolnienie konsumpcji, Biedronka osiągnęła w ubiegłym roku wzrost sprzedaży na poziomie 10,2% (w walucie krajowej) z LFL wynoszącym 7,1%.

Asertywność biznesowa w pandemii

Wydłużone godziny otwarcia i asertywność biznesowa pozwoliły spółce zwiększyć udział w

rynku o 1,6 punktu procentowego w skali roku.

Sieć w swoim raporcie podkreśla, że otoczenie w 2020 roku pozostało silnie konkurencyjne i nastawione na promocje, a klienci nadal preferowali sklepy „po sąsiedzku” jednocześnie dostosowując się do obowiązujących restrykcji ograniczając liczbę wizyt w sklepie. W przypadku Biedronki zostało to w całości zrekompensowane poprzez wzrost średniej wartości koszyka.

Mając na uwadze sytuacje i potrzeby konsumentów spółka Jeronimo Martins Polska wykazała zdolność do adaptacji i nawiązała współpracę z Glovo (firmą specjalizującą się w dostarczaniu wszelkiego rodzaju zakupów do domów). Usługa ta stała się dostępna w 28 największych miastach w Polsce. Inicjatywa ta umożliwia również monitorowanie trendów w preferencjach i potrzebach Polskich konsumentów w tym segmencie.

82 sklepy w małym formacie

Jeśli chodzi o realizację rocznego planu inwestycyjnego, oprócz otwarcia 129 nowych

lokalizacji, z których 46 w mniejszym formacie, należy podkreślić realizację planu remontów

sklepów, który obejmował 267 lokalizacji i pozwolił na wzmocnienie konkurencyjności rynkowej

Biedronki, poprawę doświadczeń zakupowych, ochronę wydajności oraz umocnienie wzrostu LFL.

Biedronka posiadała na koniec roku 82 sklepy o mniejszym formacie, które oferują asortyment

dostosowany do lokalnych potrzeb i pozwolą spółce na wejście na tereny o mniejszej gęstości

zaludnienia.

Od początku roku spółka kontynuowała realizację projektu kas samoobsługowych w swoich

sklepach, kończąc 2020 rok z ponad 1100 sklepami (około 3750 kasami) oferującymi tę

alternatywę. Projekt ten koncentruje się na poprawie wydajności operacyjnej, pomaganiu w

zwiększaniu liczby transakcji i oferowaniu konsumentom lepszych doświadczeń zakupowych.

Finanse w dobrej kondycji

Sieć podaje w raporcie, że wzrost sprzedaży połączony z korzystniejszą ofertą sprzedażową, zarządzaniem promocjami i ofertą artykułów niebędących w stałym asortymencie, dyscypliną operacyjną oraz dbaniem o wydajność pomogły złagodzić zwiększone koszty związane z pandemią, co umożliwiło w 2020 roku osiągnięcie wskaźnika EBITDA na poziomie 6,92%.

EBITDA wygenerowana przez spółkę w 2020 wzrosła o 9,9% do wartości 4,23 mld zł.

W roku finansowym 2020 spółka odnotowała przychody operacyjne na poziomie 61.287.886.412 zł. Jednocześnie koszty operacyjne wyniosły 58.115.528.476 zł, co przełożyło się na zysk operacyjny na poziomie 3.172.357.936 zł. Biorąc pod uwagę koszty finansowe poniesione przez spółkę w kwocie 169.396.771 zł, przychody finansowe na poziomie 22.811.032 zł oraz podatek dochodowy wynoszący 582.566.351 zł, Spółka wypracowała zysk netto w kwocie 2.443.205.846 zł.

Spółka finansuje działalność bieżącą głównie ze środków własnych.

Prognozy

Firma w raporcie za 2020 r. podała prognozy rozwoju. W 2021 roku wzrost sprzedaży nadal będzie strategicznym celem Biedronki.

- Spółka za priorytet przyjmuje dalsze spełnianie potrzeb i oczekiwań polskich konsumentów poprzez ciągłe doskonalenie asortymentu i struktury kategorii oraz rozbudowę sieci poprzez realizację planu

otwarcia i remontu sklepów. Równoważenie potrzeby dostosowania się do popytu i preferencji

konsumentów z zapewnieniem efektywności i rentowności działalności jest stałym celem spółki. W tym celu skupienie się na wydajności pozostanie strategiczne, a technologia będzie

odgrywać ważną rolę w formułowaniu planów na rok, który przyniesie kolejne wyzwania operacyjne i w którym na dużych detalistów zostanie nałożony podatek od sprzedaży. W związku z tym spółka zamierza kontynuować realizację projektu kas samoobsługowych w swoich sklepach oraz inwestować w narzędzia zwiększające produktywność prowadzonej działalności oraz poprawiające jakość świadczonych usług - podano w prognozach.