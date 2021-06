Wydatki cudzoziemców w Polsce niższe o blisko 13 proc.

Ukraińcy znacząco zmniejszyli wydatki w Polsce, fot. Shutterstock

Z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w I kwartale br. cudzoziemcy przekroczyli granicę Polski 20 mln razy, o 42,3 proc. mniej niż rok wcześniej. Spadek w dużej mierze jest efektem wciąż trwającej pandemii, co przełożyło się na to, ile pieniędzy zostawili w naszym kraju. GUS podaje, że szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych przez cudzoziemców w I kwartale ukształtowała się na poziomie 4 mld zł, co oznacza spadek o 12,7 proc. w porównaniu rok do roku.

Wartości towarów i usług zakupionych w tym okresie przez cudzoziemców w Polsce oraz towarów i usług zakupionych przez Polaków za granicą były mniejsze niż w I kwartale 2020 r. odpowiednio o 54,1% i 48,8%.

Liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 35,3 mln, z tego 20,0 mln dotyczyło cudzoziemców i 15,3 mln Polaków. W ogólnej liczbie przekroczeń granicy cudzoziemcy (nierezydenci) stanowili 56,6%, a mieszkańcy Polski (rezydenci) – 43,4%. Ruch graniczny (z Polski i do Polski) był mniejszy w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o 22,8 mln. W stosunku do kwartału poprzedniego liczba przekroczeń była również mniejsza o 13,0% (cudzoziemców o 8,6%, a Polaków o 18,1%).

Największe wydatki przy granicy z Niemcami

Najwięcej wydali u nas cudzoziemcy przekraczający granicę z Niemcami (56,2 proc.), następnie Czechami (14,5 proc.), z Ukrainą (11,9 proc.), Słowacją (9,5 proc.), Litwą (4,5 proc.), Białorusią (3,3 proc.) i Rosją (0,2 proc.). Warto jednak zwrócić uwagę, że w przeliczeniu na średnie wydatki na osobę, na pierwszym miejscu są Ukraińcy, którzy w trakcie jednego pobytu w Polsce na zakupy wydają aż 763 zł. Niemcy zaledwie 414 zł, a Czesi 263 zł. W porównaniu rok do roku wydatki na jedną osobę spadły we wszystkich wskazanych krajach – rok temu Ukrainiec wydawał w naszym kraju 812 zł, Niemiec 490 zł, a Czech 281 zł.



Mimo, że Ukraińcy wydają najwięcej, to do rekordu z 2019 roku jest bardzo daleko. Wtedy wydali w sklepach w Polsce i na usługi aż 7,8 mld zł. W 2020 roku te wydatki spadły trzykrotnie - do 2,6 mld zł. Aktualnie wciąż widać tendencję spadkową. Na początku 2021 roku wydatki wyniosły 453 mln zł, w porównaniu do 1,48 mld zł w pierwszym kwartale 2020 oraz 1,6 mld zł na początku 2019 roku.