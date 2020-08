Wydawcy złożyli zażalenie na postanowienia układowe Ruchu

Dwóch wydawców złożyło zażalenia na postanowienie sądu rejonowego w Warszawie na wykonanie układów Ruchu SA z wierzycielami. Opóźnia to wypłatę pieniędzy od inwestora, czyli PKN Orlen - podał press.pl

Postanowienie sądu dotyczące przyspieszonych postępowań układowych, opublikowane w "Monitorze Sądowym" 10 lipca, nie jest prawomocne, do jego treści przysługiwało prawo zażalenia. Ruch poinformował wydawców, że do sądu wpłynęło zażalenie skierowane przez Agencję Promocyjną Komfort Market i Press Media.

"Zażalenie to wpływa na dalszy bieg wydarzeń, a co za tym idzie wypłatę środków przez nadzorcę wykonania układów. Trudno jest przewidywać, kiedy sąd ustosunkuje się do złożonego zażalenia. Mamy nadzieję, że nastąpi to w możliwie najkrótszym czasie" - napisał Ruch do Izby Wydawców Prasy w piśmie, do którego dotarł "Presserwis". Ruch poinformował wydawców, że do tego czasu środki będą "zabezpieczone na dedykowanym rachunku powierniczym".

Ruch jest winny wydawcom prasy 162 mln zł. W kwietniu 2019 roku wierzyciele zgodzili się na umorzenie części długów w ramach postępowań układowych. Najwięksi wydawcy objęci byli pierwszym przyspieszonym postępowaniem układowym, które zakładało 85-procentową redukcję wierzytelności, a średni wydawcy mieli zrezygnować z 50 proc. niespłaconych przez Ruch należności.

Na początku czerwca Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie Ruchu przez PKN Orlen.