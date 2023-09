Wyjątkowy Prezent w salonikach Kolportera

„Doświadczenia, które inspirują, emocje, które trwają” – to hasło Emoti Group, której częścią jest spółka Wyjątkowy Prezent, z którą z kolei współpracę nawiązał Kolporter.

– W maju br. wprowadziliśmy do całej sieci saloników karty podarunkowe Wyjątkowy Prezent. Co to takiego? To karta, która jest wyborem na każdą okazję i sprawia, że marzenia stają się rzeczywistością. Otwiera drzwi do świata wyjątkowych przeżyć i sprawia, że nasze cele i pragnienia spełniają się – mówi Dariusz Sandecki, starszy specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera. – Karta ta umożliwia wybór dowolnych przeżyć z aktualnej oferty sklepu Wyjątkowy Prezent. Można ją wykorzystać jako formę płatności za całość lub część usługi – dodaje.

Na ofertę Wyjątkowego Prezentu składa się ponad 8500 przeżyć, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. A wśród nich są przeżycia:

ekstremalne: skok ze spadochronem, nurkowanie, skoki na linie, flyboard, loty widokowe;

odprężające: masaże, wizyty w SPA, strefy wellness;

aktywne – strzelnica, rzucanie siekierami;

motoryzacyjne: jazdy za kierownicą Ferrari, Lamborghini, Monster Trucka;

kreatywne: warsztaty ceramiki, tworzenie słoików w lesie;

kulinarne: kolacje, degustacje, warsztaty;

wyjazdy: obiekty w wielu miejscach na terenie Polski i Europy;

kulturalne: vouchery do teatru, kina, muzeum;

rodzinne: parki rozrywki, parki wodne.

Wyjątkowy Prezent oferuje także wyróżniające się w branży projekty własne:

Magiczna Kolacja – połączenie magii, iluzji i doskonałego jedzenia. Kulinarna uczta czy pokaz iluzji – co zrobi większe wrażenie?

Podwodna Kolacja – jedyna na w Polsce uczta, odbywająca się we wrocławskim zoo. Wyborne dania w otoczeniu morskich stworów z Afryki.

Kolacja w Ciemności – unikalna kolacja na skalę Polski, pozwalająca przeżyć kulinarną przygodę pełną smaku w całkowitej ciemności.

Walk In The Sky – Zapierające dech w piersiach przeżycie, dzięki któremu można zejść z dachu po fasadzie budynku z wysokości ponad 35 m!

Shitty Dinner – komediowa kolacja organizowana w Warszawie i Łodzi. Improwizacja, podczas której Goście przenoszą się do bankrutującej knajpy. Jedzenie będzie świetne, ale całą resztę lepiej przemilczeć.

– We wrześniu zaczęliśmy do oferty saloników wprowadzać także vouchery, upoważniające do realizacji konkretnego, wskazanego na produkcie przeżycia. Znajdują się one w specjalnych, dedykowanych ekspozytorach Wyjątkowego Prezentu. Na chwilę obecną są dostępne w 40 salonikach Kolportera. Stopniowo będziemy zwiększać ich zasięg w naszej sieci – mówi Dariusz Sandecki.

Karty podarunkowe Wyjątkowy Prezent dostępne są już od 50 zł.

Kolporter jest największym dystrybutorem prasy w Polsce. Oferuje obsługę punktów handlowych i sieci sprzedaży oraz świadczy usługi logistyczne i reklamowe. Zarządza siecią saloników prasowych.