Wyjazdy na Wszystkich Świętych będą rekordowo drogie

Na coraz większej liczbie pylonów kierowcy widzą 6 złotych, ale średnie, ogólnopolskie ceny benzyny Pb95 i diesla jeszcze nie osiągnęły tego poziomu.

O 3 grosze więcej niż przed tygodniem tankujący płacą za zakup litra Pb95, oferowanej na stacjach po 5,94 zł. Diesel po wynoszącej 4 grosze podwyżce kosztuje dziś 5,97 zł/l.

Litr benzyny Pb98 kosztuje średnio 6,18 zł, co oznacza, że w porównaniu do ostatniego notowania paliwo to podrożało aż o 9 groszy. Więcej niż w połowie października kierowcy płacą też za zakup LPG - cena autogazu wzrosła o 3 grosze i wynosi 3,19 zł/l.

Na paliwowej mapie Polski wyróżnia się pozytywnie Wielkopolska, gdzie tankowanie wszystkich gatunków paliw kosztuje najmniej. W tej części Polski zakup litra benzyn to wydatek rzędu 5,90 i 6,13 zł. Ta sama ilość oleju napędowego i autogazu kosztuje tam 5,94 oraz 3,15 zł.

Za tankowanie benzyny Pb95 najwięcej płaci się natomiast w Małopolsce, gdzie jej litr oferowany jest w średniej cenie 5,98 zł. Benzyna 98-oktanowa z ceną 6,23 zł/l jest najdroższa na Mazowszu. Na Podlasiu zaś e-petrol.pl zarejestrował najwyższe ceny diesla, sprzedawanego tam średnio po 6 zł/l. Na Lubelszczyźnie najwięcej kosztuje LPG - 3,25 zł/l.