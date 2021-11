Wyjście Tesco z Polski zwiekszyło poziom pustostanów

Polacy nie odwiedzają tak chętnie centrów handlowych jak przed pandemią.

W miesiącach maj-wrzesień 2021 r. odnotowano wzrost obrotów lub minimalny spadek względem analogicznych okresów 2019 r. - wynika z raportu CBRE.

Eksperci wskazują, że wizyty klientów w centrach handlowych są aktualnie bardziej nakierowane na cel zakupowy niż przed pandemią, stąd cały rynek nie zwalnia. W budowie pozostaje 250 tys. mkw., spośród których 140 tys. mkw. zostanie ukończone jeszcze w tym roku.

Przeczytaj także: AR i VR w ofercie rozrywkowej centrów handlowych Atrium

- Pandemia odcisnęła swoje piętno na rynku centrów handlowych. Branży dały w kość zwłaszcza zamknięcia obiektów, ale warto odnotować, że niemal w całym okresie trwania pandemii, spadki obrotów były relatywnie mniejsze niż spadki odwiedzalności. To świadczy o tym, że konsumenci są przywiązani do tej formy robienia zakupów i nie zamierzają z niej rezygnować. Wolą jednak aktualnie wybrać się do centrum handlowego rzadziej, ale za to na większe zakupy. Wzrosło też znaczenie parków handlowych, zwłaszcza w mniejszych miastach. To właśnie ten format dominuje w tym roku jeżeli spojrzymy na podaż – mówi Mariusz Majkowski, dyrektor działu wynajmu powierzchni handlowych CBRE.

W centrach handlowych wydajemy tyle co przed pandemią, rynek nie zwalnia

W maju br. ponownie otwarto obiekty handlowe i ich odwiedzalność zaczęła stopniowo rosnąć. We wrześniu 2021 r. zbliżyła się nawet do poziomu z września 2019 r. Zmiana wyniosła zaledwie -2%. Niemniej jednak, w żadnym miesiącu od czasu wybuchu COVID-19 nie przekroczono wskaźników sprzed pandemii. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku wydatków. W okresie maj-wrzesień 2021 r. odnotowano wzrost obrotów lub ich spadek był minimalny. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w lutym 2021 r., kiedy spadek wyniósł jedynie 3% wobec lutego 2019 r.

Dobre wyniki sprzedażowe wpływają na całą branżę, która nie zwalnia. Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni handlowej wynosi obecnie 12,02 mln mkw. W okresie od stycznia do września br. rynek powiększył się o 140 tys. mkw. nowej przestrzeni handlowej, na którą składa się 15 nowych obiektów i 4 rozbudowy. Ponad połowę nowej powierzchni tworzą parki handlowe w małych miastach. W budowie pozostaje 250 tys. mkw., spośród których ukończenie 140 tys. mkw. przewidziane jest do końca 2021 r. W rezultacie nowa podaż w tym roku może być o 8% wyższa niż w 2020 r. i porównywalna z powierzchnią dostarczoną na rynek w 2019 r.

Pustostany i czynsze stabilne