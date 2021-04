Wymagająca konsumpcja i wygoda napędzają zmiany w zakupach Polaków

Z raportu GFK Polonia „TrendKey w Koronie” wynika, że dominujący jest trend wymagającej konsumpcji (ang. discerning consuption) - produkt ma spełniać potrzeby klientów i wysokie standardy jakości. Kolejny to wygoda, czyli preferencja szybkich posiłków. Z gotowych dań korzysta obecnie 70 proc. gospodarstw domowych. Jednocześnie chcemy posiłków zdrowych, bezpiecznych i poprawiających odporność. Do tego rośnie ekoświadomość (eco-conscience), której oczekujemy nie tylko od siebie samych, ale również od producentów żywności.

Z raportu „The Seafood Consumer Index”, wynika, że 64 proc. Polaków spożywa ryby i owoce morza raz w tygodniu lub więcej. Wyprzedzamy tym wynikiem Niemcy, ale jesteśmy za Wielką Brytanią, Francją czy Włochami. Mimo, że spożycie ryb w Polsce rośnie, to nadal jest o połowę niższe aniżeli w krajach UE. Statystyczny Polak zjada rocznie około 12 kilogramów ryb. W strukturze spożycia ryb w krajach UE największe znaczenie mają tuńczyki, dorsze, łososie, mintaje oraz krewetki. W Polsce najchętniej konsumenci kupują mintaje, śledzie i makrele. Obserwujemy znaczący wzrost spożycia tuńczyka, makreli, śledzi, karpi oraz pstrągów. Z owoców morza najczęściej Polacy wybierają krewetki.

Jak pokazują wyniki raportu „The Seafood Consumer Index”, Polacy deklarują, że chcą spożywać więcej ryb i owoców morza. Istnieje jednak wiele czynników, jak chociażby cena czy dostępność ryb i owoców morza, które ostatecznie zweryfikują te deklaracje

Wzrasta również spożycie ryb w puszkach i przetworów rybnych. Jest to spowodowane zwiększeniem zakupów produktów o długim okresie przydatności do spożycia w okresie pandemii Covid-19. Z badań przeprowadzonych na zlecenie firmy Graal w 2021 roku wynika, że 59 proc. konsumentów spożywa konserwy rybne przynajmniej raz w tygodniu, a 27 proc. konsumentów - 2 do 3 razy w miesiącu. Dietetycy zachęcają do jedzenia ryb co najmniej 2 razy w tygodniu.