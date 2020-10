Wymiana palet w Auchan skróciła czas przyjęcia dostawy o 39 proc.

Jako pierwszy dostawca usług poolingowych w Polsce, CHEP zastosował narzędzia do analizy efektywności łańcucha dostaw Auchan.

CHEP, dostawca rozwiązań poolingowych, poddał analizie łańcuch dostaw Auchan. Badanie wykazało, że wzrost udziału niebieskich palet w magazynach skraca i upraszcza procesy związane z przyjęciem dostaw, logistyką magazynową oraz obsługą sklepów Auchan.



Badania CHEP wykazały, że zastąpienie białej palety plastikową paletą CHEP pozwoliło skrócić czas przyjęcia dostawy o 39 proc, zwiększyć efektywności procesów sklepowych o 64 proc., jak również wyeliminować zbędne procesy w operacjach magazynowych Auchan, takie jak kontrola palet, obrót kwitami paletowymi, czy zwrot palet do dostawców. W ramach współpracy zbadano każdy etap łańcucha dostaw Auchan – od produkcji po dostarczenie produktów do sklepu.

- Wdrażamy różnorodne narzędzia, od analiz end-to-end poprzez przygotowanie wirtualnych koncepcji nowych rozwiązań. Wykorzystując naszą wiedzę i nowoczesne technologie możemy jeszcze lepiej i efektywniej odpowiadać na zmieniające się potrzeby klientów. – mówi Jacek Sałaciński, Retail Key Account Manager w firmie CHEP.

- Współpraca z CHEP umożliwiła nam dostęp do niezbędnych narzędzi oraz wiedzy pozwalającej na optymalizację procesów logistycznych – mówi Ewelina Orska, Kontroler Zarządzania Supply Chain i Logistyki w Auchan.