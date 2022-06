Wynagrodzenia: 4 tys. zł w McDonald's czy 4 tys. zł w Lidlu? Co wybiorą Polacy?

McDonald's oferuje pracownikom umowę o pracę, wypłatę na czas i stabilne miejsce pracy, wynagrodzenie 4065 zł brutto ( podana kwota zawiera dodatek za brak absencji ), 30% dodatek za pracę w godzinach nocnych oraz realną możliwość szybkiego rozwoju i awansu.

Praca w McDonald's czy w Lidl lub Biedronce?

Czy te warunki są porównywalne do pracy kasjera w popularnych sieciach handlowych? Przypomnijmy, od stycznia 2022 sprzedawca-kasjer rozpoczynający pracę w sieci Biedronka zarobi 3460-4090 zł brutto miesięcznie w pierwszym roku pracy. W Biedronce można też pracować na stanowisku pracownika sklepu lub kasjera – wynagrodzenie na tych stanowiskach waha się w granicach 3400-3940 zł brutto miesięcznie na początek ze względu na okrojony zakres obowiązków. Stawki obejmują płacę zasadniczą, nagrodę za obecność, miesięczną premię, zależną od poziomu realizacji budżetu i procedur operacyjnych.

Od marca 2022 r. pracownicy sklepów Lidl w Polsce zarabiają od 3750 zł brutto do 4600 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 3850 zł brutto do 4800 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4100 zł brutto do 5050 zł brutto. Poziom wynagrodzenia jest każdorazowo definiowany w umowie o pracę.

Z kolei menedżerowie sklepów mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 4850 zł brutto do 5550 zł brutto, rozpoczynając pracę na tym stanowisku. Po roku płaca wzrośnie do poziomu od 6050 zł brutto do 6400 zł brutto, a po 2 latach wyniesie od 6950 zł brutto do 7500 zł brutto. W Lidl Polska wszystkim menedżerom sklepów przysługuje samochód służbowy. O wysokości podwyżki decyduje zajmowane stanowisko.