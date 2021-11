Wynagrodzenia Polaków nie nadążają za inflacją. Musimy mocno oszczędzać!

Zgodnie z deklaracjami, Polacy w pierwszej kolejności zamierzają ograniczać swoje wydatki na słodycze, alkohol i ubrania.

Zdecydowanie najrzadziej z kolei na paliwo oraz żywność podstawową.

Mimo, że ceny towarów i usług rosną od miesięcy, Polakom trudno jest uzyskać podwyżkę. Tylko 14% badanych przyznało, że ich wynagrodzenie w ciągu ostatnich trzech miesięcy wynagrodzenie wzrosło. Co istotne – odsetek mężczyzn, którzy otrzymali podwyżkę jest niemal dwukrotnie wyższy niż odsetek kobiet (19% versus 10%). Patrząc na grupy wiekowe – podwyżkę najczęściej dostawały osoby w wieku 35-44 lat (21%) oraz osoby w wieku 18-24 lat (17%).

Zaledwie co szósta osoba dostała w ostatnich miesiącach podwyżkę

- Z naszego badania wynika, że Polacy w związku ze wzrostem inflacji muszą oszczędzać, z jednej strony dlatego, że rosną ceny, z drugiej – nie rosną ich wynagrodzenia. Zaledwie co szósta osoba dostała w ostatnich miesiącach podwyżkę, co oznacza, że tylko niewielka część Polaków można sobie zrekompensować wzrosty cen wyższymi przychodami. Warto podkreślić, że wyższe wynagrodzenia otrzymywali częściej mężczyźni niż kobiety. To może wynikać z faktu, że branże, w których jest obecnie największe zapotrzebowanie na pracowników i tym samym większa skłonność do podnoszenia wynagrodzeń, czyli np. branża budowlana, logistyczna czy transportowa są raczej zdominowane przez mężczyzn – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Jak Polacy radzą sobie ze wzrostem cen?

Najczęstszą reakcją jest wybór tańszych produktów czy usług. W pierwszej kolejności ograniczą wydatki na kulturę, gastronomię i turystykę jak również na zakup słodyczy, alkoholu, ubrań czy obuwia. 33% respondentów rezygnuje z niektórych usług, a 32% próbuje zwiększyć swoje przychody.

Ograniczenie konsumpcji dotyczy w największym stopniu najstarszej badanej grupy wiekowej 45-65 lat (41%) oraz osób z wykształceniem wyższym (44%).

Na jakich produktach Polacy zamierzają oszczędzać?