Wynajem pojemników – elastyczność na miarę potrzeb branży retail

Handlu naszego powszedniego

Żyjemy w czasach, w których do dokonania zakupu wystarczy kilkadziesiąt sekund. Kilka kliknięć w smartfonie i już paczka z wybranym przedmiotem jedzie pod wskazany adres. Łatwość w robieniu zakupów napędza nie tylko konsumentów, ale też stronę podaży. Zjawisko „always online” sprawia, że sklepy internetowe i platformy handlowe powstają jak grzyby po deszczu, ale tylko nieliczne odnoszą sukces. Dlaczego? Konstrukcja projektu e-commerce może wydawać się z pozoru łatwym zadaniem: wystarczy zlecić zrobienie sklepu internetowego, dodać produkty, zadbać o zalążki marketingu i… obserwować rosnący wykres przychodów. Praktyka biznesowa pokazuje, że to duże uproszczenie, o które rozbiło się już wiele marzeń o własnym sklepie internetowym. Sprawnie działający e-commerce to wielowątkowa układanka, wymagająca zadbania o detale. Jednym z jej ważnych puzzli jest przemyślana logistyka, zapewniająca ciągłość dostaw. Dobrej jakości narzędzia logistyczne to takie, które pozwalają elastycznie reagować na potrzeby zmieniającego się otoczenia. Jest to szczególnie cenne w tak dynamicznej branży jak handel detaliczny. Firmy z tego sektora coraz częściej stawiają na wynajem pojemników plastikowych w celach logistycznych. Co to takiego?

Wynajem floty pojemników – podstawowe zasady

Opisywane rozwiązanie polega na czasowym udostępnieniu floty pojemników. Właściciel opakowań udostępnia najemcy zestaw pojemników na długi okres czasu. W tym zdaniu mamy trzy ważne wytyczne charakteryzujące usługę wynajmu:

Mówimy o okresie +3 lata.

Właściciel przekazuje najemcy cały zestaw pojemników, a nie pojedyncze sztuki.

Pojemniki pozostają własnością właściciela, a najemca nie księguje ich do swoich środków trwałych.

Takie założenia sprawiają, że klient wynajmujący pojemniki może z ich pomocą zrealizować konkretny projekt biznesowy, po czym (np. jeśli uzna je za nieopłacalne), wycofać się z danego działania i zaangażować zasoby w inne, bardziej dochodowe zajęcie lub zmienić kanał dystrybucji.

Korzyści finansowe z wynajmu pojemników

Nadrzędną zaletą usługi jest ratalne finansowanie ze środków OpEX, czyli budżetu operacyjnego. Mniejsze, rozłożone w czasie i zaplanowane wydatki dają większe możliwości niż konieczność wykonania jednej dużej płatności za zakup. W przypadku przejęcia pojemników na własność trzeba zaangażować większe środki z budżetu inwestycyjnego CapEX. Pieniądze tam ulokowane rządzą się swoimi prawami. Jedną z zasad dotyczących CapEXu jest planowanie – środki nieujęte w planie nie będą mogły zostać podjęte, nawet wtedy, gdy nadarzy się bardzo atrakcyjna okazja. Kwoty zapisane w budżecie inwestycyjnym są większe, ale nie są tak elastyczne jak pieniądze „operacyjne”.

Finansowanie ratalne ma też inny atut. Regularne przelewy nie wymagają sięgania po kapitał zewnętrzny, a tym samym pozwalają uniknąć czasochłonnej procedury kredytowej i nie mają wpływu na historię kredytową. Co więcej, nie generują dodatkowych kosztów w postaci prowizji i odsetek bankowych lub faktoringowych. Płatności ratalne nie rzutują znacząco na wskaźnik płynności finansowej. CashFlow ma bardzo duże znaczenie dla niektórych firm i pozwala na bieżąco regulować swoje wydatki, co przekłada się na renomę w oczach kontrahentów.

Zalety niefinansowe

Jednak nawet w świecie handlu nie liczą się wyłącznie pieniądze. Wynajem floty pojemników ma także korzyści niefinansowe. W tym miejscu trzeba wspomnieć o optymalizacji przestrzeni magazynowej. Po wygaśnięciu kontraktu między wynajmującym a najemcą, pojemniki wracają do tego pierwszego, a sprzedawca nie musi martwić się o znalezienie miejsca dla nieużywanych kontenerów, wykorzystując przestrzeń magazynową na zatowarowanie. Swoje do powiedzenia w temacie wynajmu floty pojemników dla branży retail ma także Matka Natura. Sprzedawcy detaliczni często sięgają po kartony w celu składowania i wysyłania swoich produktów. Te, jak powszechnie wiadomo, są nietrwałe, nieodporne na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne, przez co ich cykl życia jest znacznie krótszy niż opakowań zwrotnych z tworzyw sztucznych. Krótki cykl życia to więcej opadów. Nawet jeśli makulaturę można przetwarzać kilkukrotnie, to i tak odpadów jest znacznie więcej niż w przypadku solidnych pojemników z tworzyw sztucznych, które mogą służyć nawet przez kilka lat.

Schoeller Allibert robi krok w stronę branży retail

Usługa wynajmu jest na polskim rynku promowana od niedawna. Można ją znaleźć w ofercie najbardziej znany producentów opakowań zwrotnych. Jednym z nich jest Schoeller Allibert. Firma bardzo zaangażowała się w rozwój tej usługi:

- Ostatnie miesiące pokazały nam, jaką wagę ma elastyczne podejście do zmian rynkowych. Weźmy chociażby zupełnie nowe warunki, które zafundowała nam pandemia COVID-19 czy konflikt na Ukrainie. Wierzymy, że wynajem floty pojemników otwiera zupełnie nowe możliwości w temacie zarządzania łańcuchem dostaw, także w sektorze handlu detalicznego – mówi nam Joanna Olchowska, reprezentantka Schoeller Allibert.

Ten globalny lider w kategorii projektowania i produkowania pojemników zwrotnych z tworzyw sztucznych wynajmuje większość swoich flagowych modeli. Branżę retail w pierwszej kolejności powinny zainteresować serie produktów: Prelog CMB, Kaiman, Integra, wózki Dolly czy też lekkie palety dystrybucyjne PackPal. Usługę wynajmu można opcjonalnie poszerzyć o system śledzenia ładunków – SmartLink. Monitorowanie pojemników jest możliwe dzięki chipom zamontowanym w pojemnikach korzystających z szybkiego łącza LPWAN i autorskiej aplikacji. Pozwala to obserwować w telefonie lub laptopie aktualne położenie ładunku. SmartLink poprawia efektywność zarządzania flotą i przestrzenią magazynową. Ułatwia też inwentaryzację.

Schoeller Allibert znany jest ze swej proekologicznej orientacji. Firma produkuje opakowania z tworzyw sztucznych uzyskanych w procesie recyklingu. Po zakończeniu umowy najmu opakowania wracają do Schoeller Allibert, gdzie są poddawane czyszczeniu i serwisowaniu. Jeśli nadają się do dalszego użytku, wracają do obiegu i są oferowane kolejnemu kontrahentowi. Jeśli ich stan już na to nie pozwala, wędrują do recyklingu.