Wypłacą dywidendę po raz pierwszy od 1999 roku

Decyzja walnego zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy jest zgodna z uchwałą przyjętą przez zarząd VRG S.A. w dniu 20 maja 2022 r. oraz z polityką dywidendową spółki. Dzień dywidendy tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2021 rok, ustalono na dzień 15 lipca 2022 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 29 lipca 2022 roku.

- Jednym z celów zarządu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej VRG, a co za tym idzie wartości naszych akcji. Środkiem do tego celu jest wzrost biznesu oraz odpowiedzialne dzielenie się wypracowanym przez Grupę zyskiem z akcjonariuszami. Rekomendacja o wypłacie dywidendy oraz opublikowanie polityki dywidendowej było jedną z naszych pierwszych wspólnych decyzji jako zarządu. To nasz manifest określający, jak chcemy zarządzać spółką w następnych latach – mówi Janusz Płocica, prezes zarządu VRG.