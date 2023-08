Wyprawka na każdą kieszeń - nowa kampania Empiku

Wyprawka na każdą kieszeń w Empiku

Aż 70% rodziców deklaruje, że wyda na wyprawkę więcej niż przed rokiem przede wszystkim z powodu inflacji i ogólnego wzrostu cen. Jak wynika z badania SW Research na zlecenie Empiku i ekspertyz samej marki, to o ile wyprawka zdrożeje i w jakiej kwocie zamkną się finalnie wydatki do szkoły rodzą właśnie największe obawy rodziców.

Słuchamy konsumentów i rozumiemy ich niepokój, dlatego realizujemy tegoroczną kampanię back to school pod hasłem „Taniej niż myślisz”. Zadbaliśmy nie tylko o szeroką i jakościową ofertę, z której jesteśmy znani, ale również o liczne okazje cenowe i konkurencyjne promocje – podkreśla Agnieszka Ostasiuk, dyrektorka brandu w Empiku.

Marka nie zapomina, że listy zakupów do szkoły są kompleksowe i obejmują nie tylko zeszyty, przybory do pisania, piórniki czy plecaki, ale również odzież czy obuwie (chociażby na wf), sprzęt elektroniczny przydatny w nauce, elementy wyposażenia pokoju ucznia czy zabawki edukacyjne, dlatego pokazuje w kampanii także te kategorie produktów w opcjach na każdą kieszeń.

“Kupując wyprawkę w Empiku można cieszyć się jakością i wyposażyć ucznia we wszystko czego potrzebuje do szkoły – nawet nowy tablet czy laptop – dodaje Joanna Urbanowska, Senior Brand Menadżerka w Empiku. – Hasło „Taniej niż myślisz” oznacza, że dzięki atrakcyjnym cenom, rabatom i specjalnym promocjom na zakupach szkolnych w Empiku można oszczędzić jeszcze więcej a podstawową wyprawkę można u nas skompletować nawet do 100 zł - podkreśla.

Główną platformą dla kreatywnego przedstawienia hasła „Taniej niż myślisz” stały się cztery 15-sekundowe spoty, w których główny bohater – sprzedawca w salonie Empik – w nienachalny i zabawny sposób odpowiada na obawy klientów związane wysokimi wydatkami na wyprawkę szkolną.

Kompleksowa komunikacja Empiku

Kampania „Taniej niż myślisz" wystartowała na początku sierpnia i potrwa do połowy września. Jest realizowana w telewizji, radio, digital, social mediach oraz w kanałach własnych Empiku – salonach, aplikacji oraz na platformie Empik.com.

Za koncepcję kreatywną, scenariusze i produkcję kampanii odpowiada agencja reklamowa Dziadek do orzechów. Produkcją materiałów video-foto zajęło się Graffiti Films. Za zakup mediów do kampanii odpowiedzialny jest ATL Carat Polska. Natomiast działania digital performance prowadzone są in house.