Wyprawka szkolna? Zrobimy ją w dyskontach i e-sklepach

Co piąty badany zainwestuje także w meble niezbędne dla dziecka, a 15% w sprzęt komputerowy. Zakupów artykułów szkolnych dokonamy najczęściej w dyskontach – deklaruje tak niemal połowa badanych. Pozycję lidera straciły księgarnie, których popularność z roku na rok maleje (42% obecnie vs 53% w 2021 roku). Na kolejnych miejscach pojawiają się sklepy internetowe (40%), a także super- i hipermarkety (39%). W dalszym ciągu co trzeci badany planuje nabyć wyprawkę szkolną pod koniec wakacji. Choć 29% Polaków rozkłada te wydatki na całe wakacje, widoczna jest tendencja do odkładania zakupów na później.

2/3 badanych spodziewa się, że na zakupy związane z powrotem do szkoły wydadzą więcej niż przed rokiem ze względu na wzrost cen w sklepach.

Od roku sięgamy do portfeli coraz głębiej

Już zeszłoroczne dane opublikowane w cyklicznym badaniu Barometru Providenta wskazywały, że aby zapewnić dzieciom najpotrzebniejsze szkolne materiały trzeba było sięgnąć głębiej do portfela. Z deklaracji rodziców wynikało, że zamierzają wydać ok. 350 zł i było to o 15 zł więcej niż rok wcześniej. Prawie 70 proc. badanych wskazało, że głównym kryterium podczas wyboru artykułów, będzie ich cena.

Zamówienie przez internet? Przyjdzie na czas, bo towar jest tuż obok

Jeszcze niedawno wielu rodziców z obawą podchodziło do zakupów przez internet. Martwili się, że towary nie przyjdą na czas. – To jednak przeszłość. Dzięki możliwościom, które daje m.in. sztuczna inteligencja oraz tworzenie sklepów w modelu dropshippingowym, sprzedawcy mogą otworzyć nowy sklep lub odnogę już istniejącego w mniej niż dzień i zapełnić go odpowiednim asortymentem. Czas dostawy? Identyczny jak przy innych produktach, bo towar już jest w wielkich centrach dystrybucyjnych na terenie Polski – zaznacza założyciel TakeDrop.pl.

Szukając oszczędności - według Barometru Providenta - około połowa rodziców kompletuje wyprawkę systematycznie przez całe wakacje. Dzięki temu nie tylko mogą znaleźć ciekawe promocje, ale rozkładają swoje wydatki w czasie. Zaledwie ok. 4,5% proc. kompletuje wyprawkę ostatniego dnia przed rozpoczęciem roku szkolnego, a ok. 10% pozostawia to już na czas roku szkolnego.

Koszt wyprawki szkolnej jak co roku rośnie pod koniec sierpnia. Sklepy nie są już tak skore do promocji, a jednym z czynników dodatkowej inflacji wiąże się z wypłatą w tym czasie świadczenia rządowego „Dobry Start”. Z jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny w wysokości 300 zł mogą starać się rodzice uczniów do 20. roku życia.

– Do wcześniejszych zakupów przez internet mogą zachęcać też formy płatności „kup teraz, zapłać za 30 lub więcej dni, które coraz częściej oferowane przez sprzedawców internetowych. To szczególnie pomocny sposób finansowania zakupów okolicznościowych, które musimy wykonać „na czas”, ale z różnych przyczyn mamy nieco mniej wolnych środków – przekonuje Tomasz Niedźwiecki z TakeDrop.pl