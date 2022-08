Wyprzedaż w Lidlu. Obniżki do 50 proc.

W najbliższy weekend w sklepach stacjonarnych sieci będzie można kupić m.in. poszewki na poduszki i kołdry w różnych wymiarach (od 44 do 64 zł za zestaw) i lampę sufitową LED z 4 regulowanymi reflektorami za 79 zł/ 1 zestaw.

Utrzymanie czystości w domu stanie się prostsze dzięki przecenionemu o 200 zł, bezprzewodowemu, elektrycznemu mopowi Silvercrest (199 zł/ 1 szt.) oraz akumulatorowej myjce do okien tej samej marki (69 zł/ 1 szt.).

Elektryczny mop bezprzewodowy Silvercrest, fot. mat. pras.

Od soboty w sklepach Lidl Polska aluminiowa patelnia Ernesto ze szklaną pokrywką będzie kosztować jedynie 89 zł za zestaw, a maszynka do popcornu Silvercrest – tylko 49 zł. Cena zestawu 3 szklanych form do zapiekania zostanie obniżona o 21% – do 39 zł.

Wyprzedaż obejmie również narzędzia, takie jak 8- elementowy zestaw śrubokrętów (19 zł/ zestaw) i 10-elementowy zestaw pędzli (25 zł/ zestaw). Wkrętaka z grzechotką i zestawem bitów Parkside będzie dostępna w sklepach Lidl Polska za 34 zł/zestaw, a myjka ciśnieniowa Parkside za 299 zł/ zestaw. W wybranych sklepach będzie można kupić keyboard uznanej marki Yamaha za 399 zł/ 1 szt.