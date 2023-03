Wyprzedaż w Makro: Kupujący nabyli towary za 2 mln euro

- Serwis aukcyjny Makro odwiedziło ponad 130 tys. osób. W sumie ludzie z 69 krajów brali udział w licytacjach - powiedział Christophe Moyersoen z domu aukcyjnego Auctim Moyersoen lokalnej gazecie "Gazet van Antwerpen".

2 mln euro z wyprzedaży - część na spłatę wierzycieli Makro

W sumie aukcje przyniosły ponad dwa miliony euro. Pieniądze zostaną częściowo wykorzystane przez powierników do spłaty wierzytelności. Wierzyciele mają czas do 10 stycznia 2024 r. na złożenie wniosków do syndyków.

Międzynarodowa sieć Metro, która nadal jest właścicielem sześciu nieruchomości, wciąż nie wie jeszcze, co zrobić ze sklepami. Wśród wymienianych opcji są sprzedaż innemu detaliście, przekształcenie w park handlowy, a nawet przekształcenie terenu, na którym działały placówki w park rekreacyjny lub zajezdnię autobusową.