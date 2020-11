Wystartowała kampania crowdfundingowa wegańskiej czekolady

fot. materiały prasowe

Wegańskie słodkości z wykorzystaniem tylko naturalnych surowców pochodzących z rolnictwa ekologicznego, w kompostowalnych, pozbawionych plastiku opakowaniach – tym ma się wyróżniać nowa marka czekolad bio&eco Las Vegan’s. Spółka-córka Manufaktury Czekolady Chocolate Story na rozwój chce pozyskać blisko 1 mln zł. Pomóc w tym ma kampania crowdfundingowa WeganskaCzekolada.pl, która 24 listopada br. wystartowała na platformie Crowdway.pl. Zebrane środki spółka przeznaczy m.in. na zakup maszyn pakujących i rozwój linii produktowej.

Manufaktura Czekolady Chocolate Story to polska firma i jedna z niewielu na świecie, w której czekoladę wyrabia się bezpośrednio od ziaren kakaowca aż do tabliczki. Powstała z inicjatywy dwójki informatyków – Krzysztofa Stypułkowskiego i Tomasza Sienkiewicza, którzy zdecydowali się rzucić pracę w korporacji i stworzyć pierwszą w Polsce manufakturę czekolady. W 2017 roku jako współwłaściciel i członek zarządu dołączył do nich Marcin Parzyszek, manager z 20-letnim stażem pracy na rynku słodyczy. Przychody spółki w 2019 roku wynosiły 5,8 mln zł netto, a rok wcześniej blisko 4,4 mln netto. Na przestrzeni ostatnich lat rośnie również zysk spółki netto, który w 2017 wyniósł 151 000 zł, rok później 332 000 zł, a w 2019 r. osiągnął wartość 349 000 zł. Ubiegły rok spółka zakończyła z wynikiem EBITDA na poziomie 673 136,56 zł, wobec 515 837,28 zł w roku 2018.

Dobra kondycja Manufaktury Czekolady Chocolate Story, obserwacja trendów żywieniowych, a przede wszystkich zdobywane przez lata doświadczenie i znajomość rynku, skłoniły firmę do podjęcia wyzwania – wprowadzenia na rynek wegańskiej czekolady produkowanej jedynie z ekologicznych składników, która będzie miała krótki, czysty skład. Dodatkowo, w trosce o środowisko, produkty pod szyldem nowej spółki Las Vegan’s będą sprzedawane w opakowaniach wykonanych z ekologicznego papieru, który w pełni podlega kompostowaniu w warunkach domowych. Będzie to pierwsza marka, w której tradycyjne sreberko i folia zostaną zastąpione papierowymi opakowaniami. Wegańskie słodkości będą wprowadzane na rynek etapami, a pierwsze z nich pojawią się już w 2021 roku.

– W pierwszym etapie produkcji planujemy wdrożenie czterech linii produktowych. Na początek tabliczki, m.in. czekolada ciemna i czekolady z roślinnych zamienników mleka z dodatkami malin i pomarańczy, w kartonowych kopertach wykonanych z surowca wytwarzanego z udziałem makulatury. Drugą linią będą owoce, orzechy, migdały i ziarno kakao w czekoladzie. Trzecia i czwarta, najważniejsze dla nas linie, to tabliczki i batony zapakowane maszynowo w innowacyjny materiał opakowaniowy wykonany z papieru z certyfikatem kompostowalności. Zakładamy, że cała linia produktowa gotowa będzie w drugiej połowie 2021 roku – mówi Marcin Parzyszek, prezes Las Vegan’s SA i członek zarządu Manufaktury Czekolady Chocolate Story. – W trzecim kwartale przyszłego roku planujemy również rozpoczęcie sprzedaży produktów Las Vegan’s, korzystając z istniejącej już sieci dystrybucji manufaktury, obecnej na rynku polskim i wielu rynkach zagranicznych – dodaje Marcin Parzyszek.