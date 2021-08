Wystartowała kampania digitalowa sieci Kaufland

Kampania promująca zakupy w sklepach sieci Kaufland w okresie, w którym Polacy najchętniej przygotowują ulubione przetwory, wystartowała 26 sierpnia. Emisja humorystycznego spotu w kluczowych kanałach digitalowych potrwa tydzień. Reklama jest obecna na TikToku, Instagramie oraz Facebooku.

Kampanię digitalową pierwotnie opracowano z myślą o rynku słowackim. Za koncepcję odpowiada tamtejsza agencja kreatywna This is Locco, a za realizację spotu – dom produkcyjny Protos production. Polskojęzyczną wersję spotu przygotowała firma marketingowa Spin OFF Agency.