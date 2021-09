Wystartowała nowa kampania IKEA pod hasłem "Są rzeczy ważniejsze niż rzeczy"

W najnowszej kampanii szwedzkiej marki hasło „Witaj w lepszym domu!” nabiera jeszcze bardziej emocjonalnego znaczenia.

Czy rozmawiając o trudnych tematach, zastanawiamy się nad funkcjonalnością stołu, przy którym siedzimy? A spędzając czas z ukochanym, czy w ogóle zauważamy, jak wygląda pokój wokół nas? W takich sytuacjach zdecydowanie większe znaczenie ma to, o czym jest rozmowa, jakie płyną z niej doświadczenia oraz możliwość bycia „tu i teraz”. W najnowszym spocie IKEA meble i akcesoria wspierają bohaterów, jednak pozostają niewidoczne, bo nie są w nim najważniejsze. Stół staje się miejscem spotkania, schodki pomocą we wdrapaniu się na górę, a kubek gorącej herbaty nośnikiem uczucia. Fabuła przedstawia sytuacje z codziennego życia w domu – trudną rozmowę nastolatki z rodzicami, poznawanie młodszego braciszka, czy pełen namiętności pocałunek. Każda z postaci skupia się na tym, co czuje, nie na tym co ją otacza – rzeczy nie rozpraszają ich uwagi, mogą się stać niewidzialne, a emocje wychodzą na pierwszy plan.

Kampania rusza 1 września br. Obejmuje wiele formatów wideo, w tym 15- i 30-sekundowe spoty telewizyjne, 60”, 30”, 15” oraz 6” filmy w internecie.