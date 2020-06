Wystartowała nowa kampania produktów Milko

Z początkiem czerwca, pod hasłem „Ruszaj z Milko”, wystartowała nowa letnia kampania reklamowa kefiru, maślanki i jogurtów Milko, marki należącej do portfolio Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol.

Już od wielu lat Milko zachęca Polaków do zdrowego stylu życia, edukuje i towarzyszy podczas różnych form aktywności. W tegorocznej komunikacji marka wskazuje na różne, często nieoczywiste korzyści, jakie niesie ze sobą ruch, takie jak odporność organizmu, czy redukcja stresu i równowaga emocjonalna. Zwraca również uwagę na ważną rolę zbilansowanej diety dla zdrowia, sprawnego działania systemu immunologicznego oraz ogólnego samopoczucia.



W ramach działań edukacyjnych na stronie internetowej ruszajzmilko.pl publikowane są artykuły dotyczące ruchu, zbilansowanej diety, motywowania do aktywności, a także sposobów radzenia sobie ze stresem, jak choćby praktyka uważności (tzw. mindfulness). Do współpracy marka zaprosiła ekspertów, dietetyków oraz trenerów rozwoju osobistego, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą na łamach bloga Milko. Do propagowania korzyści z aktywności razem z Milko zaproszono także instagramowych influencerów.



Kampania Milko będzie silnie wspierana w mediach. W ogólnopolskich stacjach telewizyjnych wyemitowane zostaną 8-sekundowe billboardy sponsorskie, a w internecie spoty reklamowe 30”, 15” i 6” pokazujące różnorodne formy aktywności oraz skojarzone z nimi benefity. W ramach działań online prowadzona będzie intensywna kampania display z wykorzystaniem nośników rich media na platformie programmatic Adform, a także na Instagramie i w serwisie Youtube.