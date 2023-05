Występy Klubu Komediowego w Ogrodach Ulricha już w maju – wstęp wolny

Po ubiegłorocznym otwarciu zrewitalizowane szklarnie stały się popularnym miejscem spotkań lokalnych mieszkańców, w którym mogą nie tylko zrelaksować się w gronie najbliższych, lecz również skorzystać z szerokiej oferty gastronomicznej. Dostępne w Ogrodach Ulricha propozycje to prawdziwa kulinarna podróż po świecie, którą uzupełniają dwa bary centralne oraz przestrzeń do zabawy i rozrywki. W tym miesiącu do szerokiej listy wydarzeń dołączą występy Klubu Komediowego.

Klub Komediowy to pierwszy i jedyny tego typu koncept w Polsce, który zasłynął z przezabawnych spektakli, z pogranicza różnych gatunków komedii, między innymi teatru improwizowanego, kabaretu literackiego oraz stand-upu, odgrywanych na warszawskiej scenie teatralno-klubowej. Prezentują formaty i spektakle, które są ich oryginalnymi produkcjami, takie jak: „Żony Wilanowa”, „Musical improwizowany”, „Dubbingi niszczą” i inne. Pokazując to, co najciekawsze w niezależnej komedii, eksperymentują i czerpią zarówno z polskiej kultury, jak i tradycji amerykańskich comedy cellar. Teraz występy Klubu zawitają w wybrane czwartki również na scenę Ogrodów Ulricha. Pierwszy z nich - „Rozmowa o pracę” – odbędzie się już 11 maja o godzinie 20:00. Wstęp na spektakl jest bezpłatny.

Nadchodzące wydarzenie będzie improwizowane, czyli wymyślane przez aktorów na bieżąco, w oparciu o inspiracje i interakcje z publicznością. Będzie to seria najbardziej zaskakujących rozmów kwalifikacyjnych, a widzowie przypomną sobie własne nietypowe zadania rekrutacyjne. Jednak tę rozmowę będą mogli odbyć przy winie i kolacji!

W najbliższym czasie Klub Komediowy zagra w Ogrodach Ulricha:

11.05 - „Rozmowa o pracę”;

25.05 - „Ten dom to nie hotel – impro o rodzicielstwie”;

15.06 - „Kto wam tak to spartolił? – czyli opowieści remontowe”;

31.08 - „Tinder impro party”;

22.09 – „Opowieści przy prosecco, improwizowane babskie wyjście”.

Ponadto, tak jak w poprzednich miesiącach, w piątki i soboty od godz. 19.00, Ogrody Ulricha rozbrzmiewać będą muzyką na żywo. Na odwiedzających czekać będą wyjątkowi artyści, którzy zachęcą do spędzania coraz cieplejszych, majowych wieczorów poza domem. W najbliższy piątek, 12 maja, dla gości Ogrodów wystąpi Daga Koncert Unplugged, utalentowana polska wokalistka jazzowa, która oczaruje gości swoim klimatycznym występem. W sobotę Waves Band utrzyma klientów w jazzowym nastroju, dodając do niego także akcenty muzyki pop i soul.

Rozwijaj swoje umiejętności DIY podczas cyklicznych warsztatów w Ogrodach Ulricha

W Ogrodach Ulricha można również rozwijać swoje umiejętności z zakresu DIY podczas cyklicznych warsztatów, które odbywają się co dwa tygodnie, w niedzielę. Spotkania realizowane są w trzech cyklach, rozpoczynając od godziny 11:00. Chętni mogą zapisywać się poprzez aplikację Booksy, a koszt uczestnictwa wynosi 20 złotych. Podczas każdego z warsztatów, uczestnicy podejmują się samodzielnego wykonania różnego rodzaju dzieł czy przedmiotów, od lasu w słoiku po świece zapachowe, wszystko pod okiem profesjonalistów. Najbliższe warsztaty 14 maja, będą okazją do własnoręcznego przygotowania flower boxów z żywych kwiatów, które na zakończenie uczestnicy zabierają ze sobą do domów. Na każdego uczestnika, po zakończeniu warsztatów czekają również vouchery na 20 złotych do Ogrodów Ulricha.

W każdy wtorek o godzinie 20:00, klienci Ogrodów Ulricha mogą także przetestować swoją wiedzę i zawalczyć o nagrody w Pub Quizie. By wziąć udział w grze drużynowej należy uiścić wpisowe w wysokości 10 PLN/os. (online lub stacjonarnie). Następnie, należy tylko wykazać się i odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań z różnych kategorii wiedzy. Na trzy najlepsze zespoły co tydzień czekają różnorodne nagrody.