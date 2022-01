Wyższe ceny w sklepach Biedronka. Mamy komentarz sieci

Fala podwyżek jutro w Biedronce⚠️

mięso

drób

chleb tostowy

ser żółty

serek wiejski

mleko

jogurt

musli

makaron

itd



Aplikacja Glovo umożliwia zaplanować zakupy na jutro

Ceny z dziś do tych jutrzejszych na dziesiątkach produktów znacznie się różnią

A to tylko część co sprawdziłem pic.twitter.com/QKcOLNPotz