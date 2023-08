Wyższe limity zużycia energii elektrycznej przy zamrożonych cenach dla MŚP

Gospodarstwa domowe, by korzystać ze zwiększonego limitu, nie muszą już składać dodatkowych oświadczeń. Ceny energii elektrycznej, dzięki rządowej inicjatywie, będą w tym roku jeszcze niższe – o 5 proc.

Zgodnie z przyjętymi w sierpniu w nowelizacji Ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. rozwiązaniami, limit zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrasta w tym roku z 2000 do 3000 kWh. Dla rodzin z osobą z niepełnosprawnością ten limit rośnie do 3600 kWh, a dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny – do 4000 kWh.

– Enea, jako firma odpowiedzialna społecznie, natychmiastowo wdrożyła Rządową Tarczę Solidarnościową. Wszystko po to, by nasi Klienci w jak najmniejszym stopniu odczuli skutki kryzysu energetycznego. Zwiększone limity to pomoc dla polskich rodzin, bo za energię elektryczną zapłacą jeszcze mniej. W pełni wspieramy rozwiązania stosowane w ramach Tarczy Solidarnościowej – tylko w I kwartale roku wpłaciliśmy blisko 1 mld zł na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, z którego finansowane jest zamrożenie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych – powiedział Paweł Majewski, prezes Enea S.A.

Celem Rządowej Tarczy Solidarnościowej jest przede wszystkim wsparcie polskich rodzin, jednostek samorządu terytorialnego oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ochrona ich przed wysokimi cenami energii elektrycznej spowodowanymi m.in. wojną energetyczną wywołaną przez Rosję.

­Enea sama dokona stosownej korekty rozliczeń klientów, uwzględniając nowe limity zużycia – klienci nie muszą składać żadnych oświadczeń. Jeżeli w wyniku tej korekty klient będzie miał nadpłatę, to zostanie ona wykazana na jego koncie i uwzględniona w kolejnych rozliczeniach.

Odbiorcy, którzy przekroczą nowe limity zużycia, będą objęci dodatkowym wsparciem. Maksymalna cena, jaką zapłacą za energię elektryczną zużywaną powyżej limitu, to 693 zł/MWh + stawka akcyzy 5 zł/MWh. Cena będzie stosowana automatycznie, bez konieczności składania oświadczeń. Dzięki znowelizowanej Ustawie cena maksymalna dla odbiorców wrażliwych, samorządów oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw także ulegnie obniżeniu i od 1 października 2023 r. wyniesie 693 zł za 1000 kWh + stawka akcyzy, czyli będzie takiej samej wysokości jak dla gospodarstw domowych.

Ceny za energię elektryczną dla gospodarstw domowych obniżą się. Obecnie procedowana jest ustawa, której zapisy zapewniają 5-proc. zniżkę zamrożonych cen energii elektrycznej. Po wejściu w życie przepisów Enea skoryguje rozliczenia klientów od 1 stycznia 2023 roku, poprzez obniżenie o 5 proc. ceny energii w ramach ustawowych limitów zużycia. Nadpłata wynikająca ze skorygowania cen zostanie rozliczona w najbliższej po wejściu w życie ustawy fakturze rozliczeniowej klienta.

Enea zachęca także do oszczędzania energii elektrycznej. Odbiorcy energii elektrycznej, którzy od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zużyją nie więcej niż 90 proc. prądu w stosunku do zużycia od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. mogą liczyć na zniżkę. Enea w rozliczeniach z takim odbiorcą w 2024 r. zastosuje upust. Upust wyniesie 10 proc. łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej i (w przypadku umowy kompleksowej) usługi dystrybucji energii elektrycznej, poniesionej przez odbiorcę.