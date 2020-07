Wyższe paragony za zakupy w małych sklepach. Efekt wzrostu cen, a nie większych zakupów

fot. shutterstock

Jak wynika z danych PIH i CMR ,w czerwcu 2020 r. łączna wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 mkw. była o 1% niższa niż w rekordowo upalnym czerwcu 2019 r., natomiast liczba transakcji obniżyła się w tym czasie o 18%.

W tygodnia na tydzień w sklepach małoformatowych rośnie liczba transakcji (łącznie w czerwcu była o 10% większa niż w maju) oraz spada średnia wartość paragonu – w czerwcu klienci wydawali na zakupy średnio 17,84 zł, czyli o 9% mniej niż w maju, a jednocześnie o 20% więcej niż rok wcześniej. Wyższa wartość paragonu to w dużej mierze efekt wzrostu cen, ponieważ liczba opakowań wkładanych do koszyka była tylko o 7% wyższa niż przed rokiem. Z danych PIH i CMR Panel wynika, że w czerwcu 2020 r. prawie 50% transakcji w sklepach małoformatowych dotyczyło zakupu 1 lub 2 opakowań produktów (rok wcześniej takich transakcji było 51%), natomiast duże zakupy (powyżej 10 opakowań, które w okresie największych obostrzeń stanowiły ponad 10% wszystkich transakcji), w czerwcu 2020 r. robił tylko co czternasty klient.

Tegoroczny czerwiec był dość chłodny i deszczowy, dlatego w porównaniu z gorącym czerwcem 2019 r. największe spadki sprzedaży odnotowały napoje, lody oraz piwo. Wydatki na piwo były w czerwcu o 13% niższe niż rok wcześniej (choć w porównaniu z majem br. wzrosły o niespełna 3%). Na napoje gazowane klienci placówek małego formatu wydali w czerwcu o 18% mniej niż przed rokiem, a wydatki na wodę obniżyły się aż o 35%. Duże spadki dotknęły również lody – w czerwcu 2020 r. wartość ich sprzedaży była o 30% niższa niż rok wcześniej, mimo iż w porównaniu z majem br., zwiększyła się o 44%.

Lepiej niż przed rokiem radziły sobie natomiast wódki czyste i smakowe – klienci sklepów małoformatowych wydali na nie prawie 20% więcej niż przed rokiem. Mimo wprowadzonego w drugiej połowie zakazu sprzedaży papierosów mentolowych zarówno liczba sprzedanych opakowań, jak i wydatki klientów sklepów małoformatowych na papierosy były tylko nieznacznie niższe niż maju.

W porównaniu z czerwcem 2020 r. wartość sprzedaży papierosów w sklepach małego formatu wzrosła o około 3% (głównie za sprawą podwyżki akcyzy i wzrostu cen). Natomiast wydatki klientów na całą szeroko rozumianą kategorię produktów tytoniowych, obejmującą m.in. wkłady do podgrzewaczy tytoniu i inne innowacyjne produkty, zwiększyły się w tym czasie o 7%.