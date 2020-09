Wyzwania Mere w Polsce to bardzo silna konkurencja i brak świadomości marki

fot. dlahandlu.pl

25 lipca sieć Mere zadebiutowała w Polsce. Czy odniesie sukces? Tego nie wiemy, ale patrząc na wcześniejsze europejskie debiuty raczej nie zagrozi obecnym w kraju graczom.

Svetofor prowadzi ponad 1500 sklepów w Rosji, Kazachstanie, na Białorusi i w Chinach. W Europie otworzył swoje pierwsze sklepy pod szyldem Mere w 2018 roku w Rumunii, następnie w 2019 r. wszedł do Niemiec, a potem na Litwę. Polska jest czwartym rynkiem sieci w Europie.

W Rosji jest to jeden z najszybciej rozwijających się detalistów. W 2019 roku otworzył około 500 sklepów.

Koncepcja sklepów Mere opiera się na bardzo niskich cenach (średnio 20% taniej) i ograniczonym asortymencie artykułów spożywczych (brak świeżej żywności). Produkty są zwykle sprzedawane na paletach, a sklep ma raczej "charakter magazynowy".

Czy sieć może odnieść sukces w Polsce? Zdaniem analityka portalu Retail Analysis najpierw detalista powinien zmierzyć się z kilkoma wyzwaniami.

Dyskonty to obecnie największy kanał sprzedaży w Polsce, który stanowi 41% nowoczesnej sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych. Rynkowymi liderami są Biedronka i Lidl. Dwa pozostałe szyldy czyli Netto i Aldi są znacznie mniejsze, ale mają szeroki plany ekspansji. Netto chce sfinalizować przejęcie Tesco Polska do końca 2020 roku. Dzięki temu będzie liczyć ponad 700 sklepów i zbliży się do sieci Lidl. Aldi, najmniejsza z sieci dyskontów, niedawno ogłosiła plany trzykrotnego zwiększenia liczby sklepów do 2022 roku.

Kilka wyzwań, z którymi Mere spotka się w Polsce to:

1. Silny i konkurencyjny kanał: kanał dyskontów rośnie i jest coraz bardziej nasycony ze względu na tempo ekspansji. Oczekuje się, że obecni operatorzy przyspieszą rozwój pod względem komunikacji cenowej (skupienie się na przekazie niskich cen), asortymentu i usług (e-commerce oraz click and collect), aby lepiej dostosować się do oczekiwań konsumentów.

2. Brak rozpoznawalności marki: sam dyskont i jego produkty nie są rozpoznawalne w Polsce. Mere nie inwestuje w marketing, co jeszcze bardziej utrudnia wzrost świadomości marki.

3. Wydaje się, że Mere ma problemy z szybkim powiększeniem swojej sieci, aby osiągnąć "krytyczny" rozmiar na innych rynkach, na które wszedł.

- Biorąc pod uwagę wyzwania przed jakimi sieć stanie w Polsce oraz wnioski płynące z innych rynków, nie spodziewamy się, że Mere stanie się silnym konkurentem dla rozpoznawalnych sprzedawców detalicznych w Polsce - pisze analityk portalu Retail Analysis.

Pomimo tego, że model twardych dyskontów nie powróci, sam kanał sprzedaży zaczyna się zmieniać. Większość dyskontów po latach komunikatów zorientowanych na wartość wraca do komunikacji zorientowanej na cenę. Nacisk na niskie ceny jest widoczny u coraz większej liczby sprzedawców detalicznych w całej Europie i oczekuje się, że wzrośnie w nadchodzących miesiącach.