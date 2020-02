Wzmocnienie pozycji małych sklepów korzystne dla producentów

Najmniejsze sklepy w Polsce, z racji tego, że nadal są ważnym kanałem sprzedaży i wpisują się w nowe preferencje zakupowe konsumentów, są bardzo atrakcyjnym partnerem dla producentów dóbr szybkozbywalnych. - Wzmocnienie pozycji tych najmniejszych sklepów handlu tradycyjnego jest dla nich korzystne, choć stanowi duże wyzwanie z uwagi na utrudnioną koordynację działań na tak rozdrobnionym rynku - uważa Tomasz Jasinkiewicz, członek zarządu Comp Platforma Usług.

Coraz częściej sami producenci poszukują nowoczesnych metod, dzięki którym małe sklepy osiedlowe mogą lepiej z nimi współpracować. Na rynku pojawiają się już programy lojalnościowe i promocyjne, wspierane przez czołowe marki spożywcze, które pomagają zwiększać sprzedaż w najmniejszych sklepach i nie byłoby to możliwe bez najnowszej technologii.

- Rozwiązania, które obecnie najszybciej skalują się na rynku, oparte są o nowej generacji kasy fiskalne, wyposażone w specjalny moduł, pozwalający na komunikację z serwerem centralnym. Umożliwia to analizę sprzedaży konkretnych grup towarowych i przesyłanie do sklepu atrakcyjnych ofert promocyjnych bezpośrednio od producenta promowanych produktów, które automatycznie mogą być realizowane na kasie w dowolnym, małym sklepie na terenie kraju. Nawet jeśli właściciel sklepu nie posiada własnego rozbudowanego modułu analitycznego, dzięki takim cyfrowym platformom współpracy producent może sam zaproponować atrakcyjne, dopasowane do potrzeb promocje, które bezpośrednio współfinansuje, co pozwala detaliście utrzymywać swoją marżę na niezmienionym poziomie - mówi Tomasz Jasinkiewicz.

Zastosowanie takich rozwiązań zmienia postrzeganie małych, lokalnych sklepów w oczach klientów. - Nie są to już tylko punkty wygrywające lokalizacją i wygodą zakupów, ale także mogące konkurować atrakcyjną ceną, co stanowi korzyść dla całego ekosystemu, nie tylko dla konsumentów, lecz również dla producentów towarów i dla samych właścicieli małych, tradycyjnych sklepów - podsumowuje przedstawiciel Comp Platforma Usług.