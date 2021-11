Wzrost cen żywności jest mniejszy niż inflacja

Polityk dodaje, że „przeciętny Polak czy przeciętna Polka zawsze porównuje, ile ma w kieszeni jak kupi żywność i ile mu zostaje, a zostaje mu więcej, niż w poprzednich latach”.



Cena chleba? - Ja kupuję chleb za poniżej 3 złote. Ale może kupuję w dobrej piekarni, która nie zdziera z klientów – komentuje Gość Radia ZET.



Pytany o to, czy VAT na nawozy zostanie obniżony, minister rolnictwa odpowiada, że na tym etapie nie byłoby to dobre i sprawiedliwe rozwiązanie. - Większość rolników odlicza VAT. Dla nich zniesienie nie byłoby ulgą. Ten proces nie ma racji bytu ekonomicznego – ocenia Kowalczyk. - Na pewno dużo ponad 100 tys. rolników jest VAT-owcami, więc dla nich nie byłoby to żadne działanie – podkreśla minister.