Czerwcowe wyniki badania Nastrojów Handlu Tradycyjnego świadczą o utrwaleniu optymizmu wśród przedsiębiorców prowadzących sklepy handlu tradycyjnego. Ocena respondentów ankiety przeprowadzonej w ramach M/platform wzrosła aż o 13,2 pkt. w stosunku do maja, wynosząc 65,0 pkt. w skali od 0 do 100.

Jest to najwyższa wartość wskaźnika Nastrojów Handlu Tradycyjnego w tym roku. Wskaźnik oczekiwań na kolejny miesiąc – NHT+1 – wyniósł natomiast 64,1 pkt., co stanowi spadek o 3,2 pkt. w stosunku do maja, lecz jest to już trzeci miesiąc z rządu, kiedy zdecydowanie przekroczył próg 60,0 pkt. Czerwiec był drugim kolejnym miesiącem, w którym mogliśmy zaobserwować wzrostowy trend obrotów w sklepach tradycyjnych.

Wyższe obroty w kanale tradycyjnym

Porównując ubiegły miesiąc do czerwca 2020 r., obroty w kanale tradycyjnym były wyższe o 4,5%, co wskazuje, że pozytywna tendencja zaczyna się umacniać. Za wzrosty w dużym stopniu były odpowiedzialne produkty świeże i na wagę, jak mięso, wędliny, owoce, warzywa czy nabiał, ale także wyroby tytoniowe, które zanotowały wzrost o 4,6%. Podobnie jest w maju, wzrosła również wartość sprzedaży napojów bezalkoholowych (o 13,0%) oraz mrożonek, w tym lodów (o 10,5%), na co oczywisty wpływ miały wysokie temperatury.

– Czynnik pogodowy był także sprzymierzeńcem dla innej bardzo ważnej kategorii w handlu tradycyjnym. Po raz pierwszy od kilku miesięcy odwrócił się spadkowy dotychczas trend dla kategorii piwa, która w czerwcu odnotowała wzrost o 0,8% w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku – skomentowała badanie Ewa Rybołowicz, Dyrektor ds. Analiz Rynkowych M/platform.

Analitycy M/platform, cyfrowej platformy usług na początku każdego miesiąca analizują nastroje wśród właścicieli i kierowników tradycyjnych sklepów. Wyniki badania pozwalają określić ogólne nastroje w handlu detalicznym, a także prognozy na kolejne miesiące.