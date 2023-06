Xiaomix czy Thermomix. Chińska alternatywa walczy ceną

Mijia kosztuje w Niemczech ok. 1 200 euro. Główny konkurent, Thermomix TM6 kosztuje 1399 euro, co przy obecnym kursie wymiany daje nam wartość 6346,54 zł. W Polsce za model Thermomix TM6 trzeba zapłacić 5 995 zł.

Xiaomi rzuca rękawicę Vorwerk. Czyli Thermomix vs. Mijia

Cooking Robot Xiaomi Mijia to inteligentny wielofunkcyjny robot kuchenny. Urządzenie o łącznej mocy 1700 W jest w stanie wykonać 35 rożnych funkcji. Waży około 10 kg. W skład urządzenia wchodzą 3 talerze oraz jeden 1,5-litrowy garnek. Daje to możliwość gotowania trzech różnych potraw w tym samym czasie. Technologia nagrzewania indukcyjnego 3D ma zapewniać ustabilizowane nagrzewanie do 180°C. Robot posiada 8-calowy ekran.

Robot zadebiutował w Chinach pod koniec 2022 r. W promocji kosztował ok. 869 dolarów. Jego obecna cena np. na platformie Allegro to ok. 4 tys. zł.

Lidl też próbuje powalczyć z Thermomixem

Alternatywę dla popularnego robota kuchennego Thermomix proponuje m.in. niemiecki Lidl, Krups, czy hiszpański Cecotec Mambo Touch.

W Polsce popularność zdobyła niemiecka alternatywa. Lidl pod własną marką Silvercrest od 2018 r. oferował Monsieur Cuisine Connect, który uważany był za tanią alternatywę dla urządzenia firmy Vorwerk, określanego mianem „Ferrari robotów kuchennych”. Pół roku temu gigant dyskontów wprowadził do oferty nową, inteligentną wersję robota - Silvercrest Monsieur Cuisine smart SKMS A1 w cenie 499 euro, czyli tylko o 50 euro więcej niż jego poprzednik