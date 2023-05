Yope promuje produkty Bounce przy premierze Małej Syrenki

Od 26 maja w kinach możemy oglądać nową, aktorską wersję „Małej syrenki” Disneya.

Z okazji tej premiery marka YOPE promuje swoją serię naturalnych produktów do pielęgnacji włosów BOUNCE. „Czy widzisz ten cudowny blask” to nie tylko cytat jednej z piosenek z filmu ale również hasło kampanii kosmetyków YOPE oraz nawiązanie do linii do pielęgnacji włosów, dzięki której włosy odzyskują naturalny blask.

W skład serii BOUNCE wchodzą 3 linie kosmetyków, dedykowane do różnych potrzeb oraz rodzajów włosów i skóry głowy - HYDRATE my hair, BOOST my hair i BALANCE my hair. W ich składzie wykorzystano m.in. roślinne adaptogeny, mające dobry wpływ na kondycję włosów i skórę głowy.

W ramach działań promocyjnych marka przygotowała materiały oparte na filmowym plakacie wizerunkowym Disneya z Małą Syrenką. Wśród nich pojawiły się m.in. 15-sekundowy spot TV, materiały POS w sieci ROSSMANN i innych punktach sprzedaży oraz specjalna zawieszka na produkty z linii BOUNCE, a także kampania w mediach społecznościowych i konkurs.

„Mała syrenka” Disneya w kinach już 26 maja 2023!