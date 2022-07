YOPE z konkursem. Do wygrania wyjazd o wartości 4 tys. zł

Należy kupić dowolny produkt YOPE i zachować paragon lub dowód zakupu. Następnie zarejestrować go na www.loteriaYOPE.pl, podając podstawowe dane, numer dowodu zakupu (widoczny na paragonie), datę zakupu oraz NIP

sklepu.

Do wygrania jest 6 voucherów do portalu Slowhop o wartości 4000 zł oraz 240 zestawów produktów YOPE do których dołączony będzie letni gadżet, ręcznik-pareo.

Zgłoszenia można wysyłać codziennie w terminie od 04.07 do 14.08.2022 r.

Co tydzień YOPE losuje zwycięzców. Wyniki loterii ogłaszane będą co tydzień, od 12.07 do 17.08.