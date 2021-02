Z CBRE do JLL - Artur Pakuła dyrektorem działu zarządzania projektami

Z początkiem lutego Artur Pakuła objął stanowisko Dyrektora Działu Zarządzania Projektami w międzynarodowej firmie doradczej JLL.

Artur Pakuła jest odpowiedzialny za wzmacnianie relacji z klientami JLL w Polsce oraz rozwój usług z obszaru zarządzania projektami i doradztwa technicznego. Szczególny nacisk kładzie na nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz usługi wspierające ekologiczne budownictwo i zrównoważony rozwój.

- Każdego roku mówimy o dynamicznym rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. Nikt nie spodziewał się jednak, że trendy kształtujące sektor mogą tak bardzo przybrać na sile. Mowa oczywiście o pandemii, która skłoniła firmy do zmiany podejścia do przestrzeni, z której na co dzień korzystamy. Do tego wzrasta znaczenie rozwiązań technologicznych oraz kwestii związanych z ochroną środowiska i minimalizacją śladu węglowego. Dlatego cieszę się, że dołącza do nas Artur Pakuła. To ekspert o wszechstronnej wiedzy z różnych sektorów nieruchomości – biurowych, handlowych, magazynowych, hotelowych, mieszkaniowych, z doświadczeniem we współpracy z szeregiem branż – od bankowości, przez technologie, po sektor publiczny, koncentrujący się na tematyce innowacji i zrównoważonego rozwoju. Witamy na pokładzie - mówi Mateusz Bonca, Dyrektor Zarządzający JLL w Polsce.

Artur Pakuła był wcześniej związany m.in. z CBRE, gdzie zajmował stanowisko dyrektora zespołu zarządzania projektami. Pełnił również funkcję niezależnego konsultanta zewnętrznego, prowadząc projekty dla wielu klientów międzynarodowych - deweloperów komercyjnych, globalnych instytucji finansowych i technologicznych, funduszy inwestycyjnych, najemców korporacyjnych oraz inwestorów indywidualnych.