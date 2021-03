Z Coca-Coli do Juice Plus - Stuart Kronauge CEO w firmie Juice Plus+

Firma Juice Plus+ ogłasza nominację Stuart Kronauge na stanowisko CEO. Jest to pierwsza kobieta w historii firmy, która pokieruje jej rozwojem.

Kronauge wnosi do firmy unikalne połączenie kwalifikacji managerskich z doświadczeniem wyniesionym z największego start-upu ostatniego dziesięciolecia zajmującego się zdrowym odżywianiem. Ostatnio zajmowała bowiem stanowisko CMO w Beyond Meat, gdzie poza marketingiem była aktywnie zaangażowana w nowatorskie idee związane z odżywianiem. Ten okres poprzedziła jej kariera w Coca-Coli, gdzie piastowała wiele funkcji kierowniczych, w tym również Prezesa Dywizji Napojów Gazowanych. Czas spędzony w Coca-Coli pozwolił jej także na zebranie doświadczeń w dziedzinie pracy z siecią dystrybutorów, kluczowym czynnikiem rozwoju w Juice Plus+.

Poprzedni CEO, Paulo L. Texeira obejmie funkcję Executive Chairman of the Board of Directors, gdzie będzie zajmował się rozwojem misji firmy, czyli inspirowaniem zdrowego stylu życia na całym świecie dbając przy tym o zachowanie jej wartości podczas wchodzenia na nowe rynki.

Stuart Kronauge, Global CEO Juice Plus+ tak skomentowała swoje nowe stanowisko “Juice Plus+ jest obecnie w fazie dynamicznego rozwoju, to ekscytujący moment, aby dołączyć do ich wybitnej kadry managerskiej. Znałam firmę już wcześniej, a głównie jej świetne produkty, wszechstronnie przebadane klinicznie. Jednak, to co interesuje mnie najbardziej, to globalna społeczność niezależnych partnerów sprzedażowych. To grupa ponad 200, 000 ludzi z pasją i misją inspirowania innych do zmiany stylu życia. Jestem bardzo podekscytowana możliwością pracy z nimi.”