Z czym będzie się musiał zmierzyć nowy prezes Netto?

fot, Netto szuka nowego prezesa w Polsce, materiały prasowe

Duńska sieć supermarketów Netto od połowy marca jest oficjalnie właścicielem wycofującego się z polskiego rynku Tesco. Osoba, która zostanie wybrana do pokierowania 6. największą siecią pod względem liczby sklepów i 7. pod względem obrotów w Polsce, będzie miała wiele spraw do załatwienia "na cito".

Fan hygge?

Hygge, duńskie słowo, które według definicji z Wikipedii oznacza komfort, wygodę, przytulność i używane jest także jako określenie osiągnięcia wewnętrznej równowagi, bezpieczeństwa i szczęścia. W pracy ta filozofia przekłada się na szukanie równowagi między wyzwaniami zawodowymi a życiem prywatnym, zaś relacje zawodowe opiera na partnerstwie. I to działa, bo z wielu badań wynika, że kraje skandynawskie mają najwyższy wskaźnik zaufania społecznego a dane m.in. Eurostatu pokazują, że Dania wyprzedza inne kraje pod względem satysfakcji z pracy, choć Duńczycy pracują najmniej na świecie - 1380 godzin rocznie, czyli o blisko 420 godzin mniej niż Polacy. - Firmy skandynawskie są zarządzane w oparciu o takie wartości jak uczciwość, transparentność, dbałość o środowisko oraz zaangażowanie społeczne, a przy tym są bardzo innowacyjne. Skandynawska kultura biznesowa jest bardzo przyjazna pracownikowi, wyróżnia ją płaska struktura organizacji i brak hierarchii, nastawienie na współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu i braniu odpowiedzialności za wykonywaną pracę oraz szukanie konsensusu. Przedstawiciele firm skandynawskich szczególną uwagę zwracają na kwestię zaufania pracodawcy wobec pracowników, która jest fundamentem nordyckiej kultury biznesu – wskazuje Carsten Nilsen, prezes Skandynawskiej Izby Gospodarczej w raporcie izby na temat skandynawskiego rynku pracy.

Obecnie sieć Netto, pracodawca o takich właśnie korzeniach szuka na naszym rynku dyrektora generalnego, który przeprowadzi firmę przez trudny okres integracji struktur z przejętym Tesco. Czy zatem firma zdecyduje się na skandynawskiego managera, który wprowadzi w polskim oddziale otwarty dialog, oparty na zaufaniu zgodnie z zasadami filozofii hygge? Nawet jeżeli tak, to będzie on się musiał wykazać doskonałą znajomością polskiego rynku handlowego. Ta wiedza może się okazać kluczowa w trakcie procesu rekrutacji. Netto wskoczyło bowiem do wyższej ligi handlowej. Wcześniej baza blisko 400 sklepów pozycjonowała firmę na .3 miejscu wśród dyskontów, teraz zajmie 6. miejsce na rynku handlu nowoczesnego w Polsce, na którym ponad 700 sklepów mają jednie: Biedronka (3315), Delikatesy Centrum (1545) Dino (1473), Lidl (770) i Stokrotka (723). Pozostali gracze, albo operują w innym formacie jak Żabka z 7 tysiącami placówek, lub są sieciami franczyzowymi jak abc, Groszek, Lewiatan, Top Market, Nasz Sklep czy Carrefour Express. Dodatkowo dodając wyniki firm z 2020 roku Tesco – 4,96 mld zł i Netto 3,88 mld zł można szacować, że skumulowane przychody sięgną na koniec 2021 roku blisko 9 mld zł. To oznacza 7. miejsce na polskim rynku pod względem przychodów.

Przeczytaj także: Michael Love wpisany już do zarządu Tesco Dystrybucja

Wyzwania nowego prezesa