Z czym Żabka pójdzie na giełdę? Ile zysku daje jej franczyza?

Spółka Żabka Polska złożyła sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022.

Głównym źródłem przychodów spółki są umowy zawarte z franczyzobiorcami, w ramach których firma, między innymi, sprzedaje towary, wynajmuje sklepy wraz z wyposażeniem oraz dostarcza know-how

Przychody ze sprzedaży spółki wyniosły w badanym okresie 15 750 953 tys. zł. Zysk netto z działalności kontynuowanej to 418 916 tys. zł.

Sprawozdanie finansowe Żabka Polska

Przychody Żabka Polska

Kto jest właścicielem sieci Żabka?

W 2022 roku nastąpiły zmiany udziałowca spółki Żabka Polska, które

wyszczególniono poniżej:

• od dnia 1 stycznia 2022 roku do 3 lutego 2022 roku jedynym udziałowcem Spółki był Heket Investments S.á r.l.;

• w okresie od 3 lutego 2022 roku do 18 maja 2022 roku podmiotem bezpośrednio dominującym spółki był Heket Holdings S.á r.l. (następca prawny Heket Investments S.á r.l.);

• od dnia 18 maja 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku podmiotem bezpośrednio dominującym spółki była Zabka

Group S.A.

Podmiotem bezpośrednio dominującym spółki była Zabka Group S.A., a podmiotem dominującym całej Grupy – Heket Holdings Jersey Limited.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2021 roku wartość kapitału podstawowego wynosiła 113 215 tysięcy PLN, na które składało się 2 264 300 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy.

Kontrola podatkowa w Żabce

15 lutego 2023 roku spółka otrzymała wynik kontroli celno-skarbowej wszczętej w dniu 10 lutego 2021 roku, dotyczącej rzetelności wywiązywania się z obowiązku płatnika podatku dochodowego od osób prawnych od przychodów (w szczególności w odniesieniu do kapitalizacji odsetek od otrzymanej przez Spółkę pożyczki od swojego bezpośredniego udziałowca spółki Heket Investments S.à r.l.).

Pomimo udokumentowania przez spółkę, że podatnik, tj. Heket Investments S.à r.l. prowadził rzeczywistą działalność w Luksemburgu, organ zakwestionował prawo do zastosowania zwolnienia odsetek z podatku uznając, że w odniesieniu do udzielonego spółce w 2017 roku finansowania, Heket Investments S.à r.l. występował jedynie w charakterze pośrednika. Spółka nie zgadza się ze stanowiskiem organu co do obowiązku pobrania podatku od skapitalizowanych i wypłaconych odsetek, niemniej jednak jako płatnik podatku, podjęto decyzję o zastosowaniu się do wyniku kontroli i pobraniu podatku w kwocie 43 496 tysięcy PLN (powiększonego o odsetki od zaległości podatkowych wynoszące na dzień 31 grudnia 2022 roku 16 462 tysiące

PLN), pozostawiając dochodzenie nadpłaty i zwrotu tego podatku podatnikowi, tj. Heket Investments S.à r.l., którego następcą prawnym jest spółka.

Zatrudnienie w spółce Żabka

Przeciętne zatrudnienie w spółce Żabka Polska w okresie zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku wynosiło 2 422 etatów (31 grudnia 2021 roku: 2 099 etatów).

Umowy kredytowe Żabki

9 stycznia 2023 roku spółki Zabka Group SA oraz Żabka Polska sp. z o.o. zawarły nową umowę kredytową z konsorcjum banków na kwotę 5 110 000 tysięcy PLN oraz 186 063 tysięcy EUR. Pierwsze transze w ramach nowej umowy kredytowej zostały zaciągnięte w dniu 23 stycznia 2023 roku w wysokości 4 000 000 tysięcy PLN oraz 186 063 tysięcy EUR z terminem spłaty w zależności od transzy przypadającym na 23 stycznia 2029 roku i 23 lipca 2029 roku.

Żabka kupuje Catch a Box

W dniu 8 lutego 2023 roku spółka podpisała umowę z Maczfit Foods sp. z o.o. na zakup udziałów spółki Catch a Box GmbH. Cena zakupu wyniosła 150 000 EUR. Spółka objęła 100 % udziałów.