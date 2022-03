Z drugiej ręki - sklep społeczny to inicjatywa, która tworzy wspólnotę

Na co dzień sklep obsługują wolontariusze przy pomocy organizatorów. - Działamy od 10 do 18. Pierwsza partia rzeczy trafiła do sklepu z urzędu gminy Rembertów. Teraz docierają także rzeczy od mieszkańców a nawet z zagranicy, bo dzięki Facebookowi o inicjatywie dowiedziały się osoby z Austrii, Anglii, czy Niemiec.

- Jako dyrektor marketingu czytam o trendach i widzę, że Free Ukraina Store doskonale odpowiada na potrzebę wspólnotowości, lokalności ale także recyklingu, dania rzeczom drugiego życia. Dzięki tej inicjatywie przestaliśmy być przechodniami mijającymi się w obrębie dzielnicy. Staliśmy się wspólnotą - wskazuje Monika Olejnik-Okuniewska.

- Od czasu wybuchu wojny w Ukrainie firmy zrozumiały, że CSR nie jest oderwaną od rzeczywistości opowieścią, ale czymś naturalnym i konkretnym, co firmy mogą zrobić. Dzięki temu CSR przestaje być rozdziałem w raporcie rocznym, w którym coś trzeba napisać. Dotychczas pisało się głównie, że firma przelewa pieniądze na WOŚP i wspiera lokalną społeczność, choć tego ostatniego punktu nikt nie rozwijał, bo nie wiadomo było jak miałby on dokładnie brzmieć. Ta sytuacja daje szansę na zmianę. Firmy stały się odpowiedzialne społecznie, wycofując się z Rosji, pomimo ich strat materialnych. Jasno zadeklarowały stanowisko, pomimo, że żelazną zasadą biznesu było dotychczas milczenie na temat polityki. W ten sposób staliśmy się świadkami historii - wskazuje Monika Olejnik-Okuniewska.