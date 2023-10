Z Grupy Muszkieterów do firmy Amica. Nowa menedżerka ds. PR

Kim jest Eliza Orepiuk-Szymura

Eliza Orepiuk-Szymura do Grupy Amica dołączyła w połowie września 2023 roku. Wcześniej, współpracowała z Grupą Muszkieterów, gdzie przez ostatnie lata była odpowiedzialna za komunikację korporacyjną, wyznaczającą kierunki strategiczne dla spółek Grupy oraz sieci supermarketów Intermarché i Bricomarché. Do zakresu jej obowiązków należało wówczas m.in. zarządzanie relacjami z mediami oraz informacją w sytuacjach kryzysowych, koordynowanie komunikacji wewnętrznej, Public Affairs a także działania z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), Employer Brandingu oraz mediów społecznościowych. W swojej karierze miała także okazję pracować dla firm takich jak Imperial Tobacco oraz Jeronimo Martins Polska, właściciela marki Biedronka.

Eliza Orepiuk-Szymura jest również specjalistką w dziedzinie realizacji strategii biznesowych poprzez budowanie i wdrażanie spójnych działań z zakresu wizerunku i komunikacji oraz utrzymywanie dialogu z kluczowymi interesariuszami, takimi jak władze lokalne, akademickie, organizacje branżowe i pozarządowe.

Co wiemy o Grupie Amica

Grupa Amica to wiodący europejski producent sprzętu gospodarstwa domowego z ponad 70-letnim doświadczeniem. W ofercie posiada pełną gamę inteligentnych urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się użytecznymi rozwiązaniami, najnowszą technologią i nowoczesnym designem. W portfelu grupy znajdują się marki: Amica (Europa Środkowa i Zachodnia), Hansa (Europa Wschodnia), Gram (Skandynawia), CDA (Wielka Brytania) oraz Fagor (Hiszpania). Na całym świecie zatrudnia ponad 3 tysiące osób, dzięki którym dostarcza do klientów na blisko 70 rynkach na świecie ok. 5 milionów urządzeń rocznie.